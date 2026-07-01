El Cacereño suma velocidad en ataque con Sergio Navarro, su noveno fichaje

El Cacereño sigue avanzando en la construcción de su plantilla para la próxima temporada y ha anunciado la incorporación de Sergio Navarro Romero, extremo madrileño nacido el 16 de febrero de 2001, que llega procedente del Arenas Club de Getxo. El atacante se convierte en el noveno fichaje confirmado del equipo verde en este mercado.

Su llegada se produce después de la incorporación del defensa sub-23 Pablo Barea y de Víctor Rodríguez, el primero cronológicamente como séptimo refuerzo tras su etapa en el Atlético Sanluqueño. Con Navarro, el club vuelve a mover ficha en el frente ofensivo y añade un perfil de banda, velocidad y desborde para ampliar las alternativas de Julio Cobos.

Un atacante de banda y uno contra uno

Sergio Navarro es un futbolista que puede desenvolverse en distintas posiciones del ataque, aunque su perfil encaja especialmente en los costados. El club destaca de él su velocidad y su capacidad para generar desequilibrio en el uno contra uno, dos recursos con los que el Cacereño busca ganar profundidad y amenaza en campo contrario.

Esta última temporada, en el Arenas de Getxo, ha participado en siete partidos, cuatro de ellos como titular. No marcó ningún gol, aunque sí repartió dos asistencias, unos números que apuntan más a un perfil de acompañamiento y generación desde banda que a un extremo de gran producción goleadora.

Cantera del Leganés

El nuevo jugador verdiblanco cuenta con experiencia en Primera Federación, categoría en la que ha pasado por equipos como el Real Murcia, el Rayo Majadahonda y Alcorcón. También se formó en la cantera del Leganés, club con el que llegó a debutar en el primer equipo.

En la entidad pepinera coincidió además con Luis Sánchez y Víctor Rodríguez, ya jugadores del Cacereño, por lo que se reencontrará con dos antiguos compañeros en el vestuario del Príncipe Felipe.

Con esta incorporación, el Cacereño alcanza los nueve refuerzos en una planificación que ya ha tocado varias líneas del equipo. Tras reforzar el lateral derecho y el centro de la defensa con Pablo Barea, el club añade ahora una pieza ofensiva para aumentar la competencia en las bandas y dar más recursos al ataque.

¿Emi, a la Ponferradina?

La configuración definitiva del lateral derecho, en cualquier caso, puede quedar condicionada por el futuro de Emi Hernández. Según publica La Nueva Crónica, diario de León, el hispano-argentino, de 25 años, es otro de los nombres que maneja la Deportiva Ponferradina para este mercado de verano, aunque su situación es más compleja que la de otros jugadores ya cerrados por el club berciano.

El lateral renovó de forma automática con el Cacereño tras lograrse la permanencia, por lo que una posible salida exigiría antes resolver esa vinculación con la entidad verde. De concretarse su marcha, el escenario en el carril derecho cambiaría para un Cacereño que ya ha incorporado a Pablo Barea como alternativa sub-23 para esa demarcación.