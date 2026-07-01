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Baloncesto

Cáceres será la capital del basket 3x3 a nivel mundial durante cuatro días

La Plaza de Toros de la ciudad acogerá del 9 al 12 la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026 y el FIBA 3x3 Challenger 2026

Momento de la presentación.

Momento de la presentación. / Ayuntamiento de Cáceres

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J. O.

Cáceres

Cáceres volverá a situarse en el escaparate internacional del deporte con la celebración, del 9 al 12 de julio, de dos competiciones oficiales de baloncesto 3x3 en la Plaza de Toros: la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026 y el FIBA 3x3 Challenger 2026. La cita reunirá a 32 equipos internacionales, 16 femeninos y 16 masculinos, y convertirá a la ciudad en una de las referencias mundiales de esta modalidad durante cuatro días.

El torneo fue presentado este martes con la participación, entre otros, del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; representantes de la Diputación de Cáceres y de la organización; la jugadora extremeña Sheila Gómez; y el exjugador de la NBA José Manuel Calderón.

El alcalde subrayó que Cáceres «se convertirá en escenario internacional del máximo nivel en baloncesto con una modalidad olímpica, dinámica y espectacular como es el 3x3». Además, defendió la Plaza de Toros como «un recinto preparado para eventos deportivos, culturales y de ocio».

Calendario de competición

La competición arrancará el jueves 9 de julio con el torneo femenino, que se prolongará hasta el viernes 10, jornada en la que se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final de la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026.

El turno masculino llegará el sábado 11 y el domingo 12 con el FIBA 3x3 Challenger 2026, una prueba clasificatoria para el circuito FIBA 3x3 World Tour.

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El evento incluirá el torneo de cantera 3x3Plaza Next, una categoría inclusiva denominada Superbasket Lover, una fan zone y espacios de animación.

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