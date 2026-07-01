Cáceres será la capital del basket 3x3 a nivel mundial durante cuatro días

Cáceres volverá a situarse en el escaparate internacional del deporte con la celebración, del 9 al 12 de julio, de dos competiciones oficiales de baloncesto 3x3 en la Plaza de Toros: la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026 y el FIBA 3x3 Challenger 2026. La cita reunirá a 32 equipos internacionales, 16 femeninos y 16 masculinos, y convertirá a la ciudad en una de las referencias mundiales de esta modalidad durante cuatro días.

El torneo fue presentado este martes con la participación, entre otros, del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; representantes de la Diputación de Cáceres y de la organización; la jugadora extremeña Sheila Gómez; y el exjugador de la NBA José Manuel Calderón.

El alcalde subrayó que Cáceres «se convertirá en escenario internacional del máximo nivel en baloncesto con una modalidad olímpica, dinámica y espectacular como es el 3x3». Además, defendió la Plaza de Toros como «un recinto preparado para eventos deportivos, culturales y de ocio».

Calendario de competición

La competición arrancará el jueves 9 de julio con el torneo femenino, que se prolongará hasta el viernes 10, jornada en la que se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final de la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026.

El turno masculino llegará el sábado 11 y el domingo 12 con el FIBA 3x3 Challenger 2026, una prueba clasificatoria para el circuito FIBA 3x3 World Tour.

El evento incluirá el torneo de cantera 3x3Plaza Next, una categoría inclusiva denominada Superbasket Lover, una fan zone y espacios de animación.