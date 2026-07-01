La extremeña Esperanza Mendoza recibió el reconocimiento del baloncesto español a su trayectoria arbitral

La extremeña Esperanza Mendoza fue una de las protagonistas de la VII Gala del Baloncesto Español, celebrada este martes en el patio del Espacio Conde Duque de Madrid. El acto, organizado por la Federación Española de Baloncesto y el diario Marca desde 2019, reunió a más de 200 personalidades del mundo de la canasta y sirvió para reconocer a algunos de los nombres más destacados de la temporada.

En una noche con premios para jugadores, jugadoras, jóvenes promesas y figuras históricas del baloncesto nacional, Mendoza recibió un reconocimiento especial dentro del ámbito arbitral, compartido con Ariadna Chueca. El galardón puso el foco en una trayectoria construida desde la dedicación diaria y en una labor que, muchas veces lejos del primer plano, resultó esencial para el desarrollo de este deporte.

“Disfruto cada día de mi trabajo”

Esperanza Mendoza resumió sobre el escenario el significado de este reconocimiento con palabras sencillas, pero cargadas de recorrido personal. “Supone un reconocimiento a una trayectoria, que lleva un trabajo y esfuerzo detrás”, afirmó la colegiada extremeña, que vinculó su carrera a una pasión muy temprana por el baloncesto.

“Desde los cuatro años soy una apasionada del baloncesto y disfruto cada día de mi trabajo”, añadió Mendoza durante la gala. Su intervención reflejó no solo la satisfacción por el premio, sino también la relación constante con un deporte que formó parte de su vida desde la infancia y acabó convirtiéndose en su profesión.

Un premio también para el arbitraje

El reconocimiento a Mendoza y Chueca tuvo también un valor simbólico para el colectivo arbitral. En un acto dominado habitualmente por los focos sobre jugadores y entrenadores, la gala reservó un espacio para quienes sostienen la competición desde otra responsabilidad: la de aplicar el reglamento, gestionar los partidos y mantener el equilibrio en la pista.

El galardón fue entregado por los vicepresidentes de la Federación Española de Baloncesto Santos Moraga y Ferran Aril. En el caso de Ariadna Chueca, el premio fue recogido por su marido, Adrián Reyes.

Foto de familia de los galardonados. / Alberto Nevado / FEB

Una gala con nombres propios

La VII Gala del Baloncesto Español estuvo presentada por Marta Fernández y Ainhoa Sánchez y contó con el apoyo de CaixaBank y el Ayuntamiento de Madrid como entidades colaboradoras. La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, abrió la velada junto al director de Marca, el extremeño Juan Ignacio Gallardo, en un acto planteado como cierre simbólico de una temporada especialmente relevante para el baloncesto nacional.

Entre los reconocimientos de la noche figuraron también el premio In Memoriam a Eduardo Portela, recogido por su viuda, María Planas; los galardones a Mario Saint Supéry y Elena Buenavida como jóvenes con mayor proyección; los premios a Iyana Martín y Jaime Pradilla como mejores jugadores españoles de la temporada; y el homenaje a la selección campeona del mundo en Saitama 2006, representada por su capitán, Carlos Jiménez.

Esperanza Mendoza. / acb Photo / D. Grau

En ese escaparate del baloncesto español, la presencia de Esperanza Mendoza añadió acento extremeño a una gala que reconoció trayectorias, talento y dedicación. Su premio subrayó el peso de una carrera arbitral consolidada y el valor de quienes, desde la pista, contribuyen cada día al crecimiento de este deporte.