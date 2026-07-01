La Fundación Jóvenes y Deporte consolida en 2026 su apuesta por el ajedrez social y terapéutico

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura mantiene durante 2026 su firme compromiso con el ajedrez como herramienta educativa, terapéutica y de transformación social, consolidando una línea de trabajo que sitúa a Extremadura como uno de los territorios de referencia en este ámbito tanto a nivel nacional como internacional.

A través de diferentes programas desarrollados junto al Club Magic Extremadura, Club Ajoblanco y otras entidades colaboradoras, la Fundación continúa utilizando el deporte como un instrumento capaz de favorecer la inclusión, el desarrollo cognitivo, la adquisición de valores y la mejora de la calidad de vida de personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables. Actualmente esta apuesta se articula en torno a tres iniciativas consolidadas. «Nuestro Ajedrez Reinserta», desarrollado en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz; «Jugando para el Futuro», destinado a jóvenes del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales «Vicente Marcelo Nessi»; y «Ajedrez Sin Barreras», dirigido a personas con discapacidad y otros colectivos con necesidades específicas.

Nuestro Ajedrez Reinserta, en los centros penitenciarios . / EL PERIÓDICO

Cada uno de estos programas adapta su metodología a la realidad de las personas participantes, aunque todos comparten un mismo objetivo: demostrar que el ajedrez es mucho más que un deporte, convirtiéndose en una eficaz herramienta para el crecimiento personal y la integración social, mediante cuestiones como el pensamiento estratégico para potenciar capacidades cognitivas como la concentración, la memoria, la planificación, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Paralelamente, las sesiones fomentan habilidades sociales y emocionales como el autocontrol, la paciencia, la responsabilidad, la gestión de la frustración, el respeto a las normas, la convivencia y la toma reflexiva de decisiones, convirtiendo el tablero en un auténtico espacio de aprendizaje vital.

«Nuestro Ajedrez Reinserta», puesto en marcha en los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz por monitores del Club Ajedrez Magic, alcanza en 2026 los 17 años de funcionamiento ininterrumpido, convirtiéndose en uno de los proyectos de ajedrez social más veteranos de España. Desde su puesta en marcha en 2009, más de 1.500 personas privadas de libertad han participado en sus talleres. La continuidad del proyecto ha permitido comprobar el importante impacto que el ajedrez tiene en los procesos de reeducación y reinserción social, favoreciendo hábitos positivos, el pensamiento estratégico, la reflexión antes de actuar y la adquisición de competencias personales de enorme utilidad para afrontar el futuro.

La labor desarrollada por la Fundación Jóvenes y Deporte y el Club Magic Extremadura ha ido mucho más allá de las sesiones semanales. A lo largo de estos años se han organizado numerosas actividades complementarias que enriquecen la experiencia de las personas participantes, como las visitas del campeón olímpico extremeño Álvaro Martín, las exhibiciones y clases magistrales del Gran Maestro Manuel Pérez Candelario, encuentros con el poeta Eduardo Scala, partidas simultáneas, coloquios y otras iniciativas dirigidas a reforzar la motivación y acercar referentes positivos a los participantes. Uno de los hitos más destacados ha sido la participación de internos del Centro Penitenciario de Cáceres en el programa internacional Chess for Freedom, impulsado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El centro extremeño representó a España en el campeonato europeo para personas privadas de libertad, logrando un meritorio sexto puesto entre los centros participantes, un resultado que volvió a situar el trabajo desarrollado en Extremadura como ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional.

Por su parte, «Jugando para el Futuro», desarrollado en el Centro «Vicente Marcelo Nessi» de Badajoz, también con el Club Magic, cumple ocho años consecutivos de funcionamiento. En este programa, el ajedrez se emplea como una herramienta para fomentar la responsabilidad, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración y el respeto por las normas de convivencia. Además de las sesiones periódicas, el programa incorpora igualmente encuentros con personalidades relevantes del ámbito deportivo, cultural y profesional, como el desarrollado este año con la varias veces campeona de España y Premio Nacional del Deporte Reina Sofía, Sabrina Vega.

En la misma línea, «Ajedrez Sin Barreras» continúa ampliando su alcance durante 2026 gracias a la colaboración entre la Fundación Jóvenes y Deporte y el Club Ajedrez Ajoblanco. El programa utiliza el ajedrez como instrumento de inclusión para personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, favoreciendo el desarrollo de capacidades intelectuales, la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales. El nuevo curso, que se está desarrollando con personas usuarias de las asociaciones FEAFES CALMA MÉRIDA, AEXPAINBA, ASPESOBA y AZTIDE CÁCERES, incorpora un amplio calendario de actividades complementarias, entre las que destacan el torneo «Jaque a la Discapacidad», encuentros entre asociaciones de diferentes localidades, partidas simultáneas y jornadas de convivencia que permiten a los participantes competir y relacionarse en igualdad de condiciones con jugadores de distintos niveles.

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La Fundación Jóvenes y Deporte continua por tanto durante 2026 reforzando esta apuesta por el ajedrez social y terapéutico, convencida de que el deporte constituye una poderosa herramienta de inclusión, igualdad y cohesión social y de que estas iniciativas refuerzan la confianza personal, amplían las redes de socialización y favorecen la reinserción social.n