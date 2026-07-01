El Mérida ficha a Alejandro Jay para reforzar el lateral derecho

El Mérida sigue dando forma a su defensa para la próxima temporada. El club romano ha anunciado el fichaje de Alejandro Fidel Jay Agustín, ‘Jay’, lateral derecho zaragozano de 23 años que llega procedente del Europa, equipo con el que esta campaña ha disputado el 'playoff' de ascenso a Segunda División.

La incorporación de Jay abre el capítulo de refuerzos en el costado derecho de una zaga que está viviendo una renovación profunda. El Mérida no ha renovado a ninguno de los defensas de la pasada temporada, aunque ya había dejado prácticamente encarrilado el lateral izquierdo con las llegadas de Chechu Martínez y Hugo Sanz.

El nuevo futbolista romano responde al perfil que busca la dirección deportiva para reconstruir la plantilla: juventud, margen de crecimiento y experiencia ya acumulada en la categoría. El club lo define como un «lateral derecho joven, con mucho recorrido que llega al Romano para seguir creciendo».

Jay, nacido en Zaragoza en 2002, aterriza en el Mérida tras cerrar la temporada en el Europa, al que se incorporó en el mercado de invierno procedente del NK Istra 1961 de Croacia. Con el conjunto catalán participó en la fase decisiva del curso y formó parte del equipo que peleó por el salto a Segunda División.

Paso por filiales y experiencia internacional

Antes de su llegada al Europa, el lateral derecho había pasado por estructuras formativas y equipos de proyección como los filiales del Deportivo Alavés y del Real Zaragoza. También defendió la camiseta del Tarazona, en una trayectoria que le ha permitido ir acumulando rodaje en distintos contextos competitivos.

Su experiencia internacional en el fútbol croata añade otro matiz a su perfil. Jay jugó en el NK Istra 1961 antes de regresar al fútbol español en invierno para incorporarse al Europa, desde donde ahora da el salto al Mérida en plena reconstrucción de su línea defensiva.

La defensa, una prioridad

El fichaje de Alejandro Jay confirma que el Mérida ha puesto el foco en la retaguardia después de cerrar la etapa de todos los defensores de la pasada campaña. La banda izquierda ya cuenta con Chechu Martínez y Hugo Sanz, mientras que el costado derecho empieza a tomar forma con la llegada del jugador aragonés.

El club romano continúa así avanzando en la confección de una plantilla que tendrá muchos cambios en la zona defensiva. Jay llega al Romano con la oportunidad de consolidarse en Primera Federación y de ganar protagonismo en un Mérida que busca renovar piezas sin perder competitividad.