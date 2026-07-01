Sergio Gómez sigue en el Coria, que renueva también a Benji

El Coria sigue construyendo su plantilla para el regreso a Primera Federación y lo hace con dos renovaciones que apuntalan parte de la base del ascenso. El club celeste ha confirmado la continuidad de Sergio Gómez, capitán del equipo, y de Benjamín Núñez, ‘Benji’, dos futbolistas con perfiles distintos pero importantes dentro del grupo.

La renovación de Sergio Gómez tiene un peso especial por lo que representa dentro y fuera del campo. El centrocampista de Jaraíz de la Vera, nacido en 1990, seguirá vistiendo la camiseta celeste después de una temporada histórica en la que el Coria consiguió un ascenso inesperado y muy celebrado por todo el club y la ciudad.

El capitán sigue al frente

Hace apenas unas semanas, en una entrevista concedida a El Periódico Extremadura, Sergio Gómez resumía el ascenso como «un premio a toda la carrera» y se mostraba todavía incrédulo por lo vivido con un equipo que partía con objetivos mucho más modestos. También dejaba abierta la puerta a continuar en Primera Federación con una frase que ahora cobra pleno sentido: «Me encuentro bien, creo que doy el nivel».

El capitán reconocía entonces que la nueva categoría sería «mucho más exigente», pero también dejaba claro que no se sentía fuera del fútbol. «El día que vea que no doy el nivel, daré un pasito al lado. Pero de momento me encuentro bien y mientras el cuerpo aguante intentaremos seguir», afirmaba tras una campaña en la que tuvo un papel relevante en el césped y en el vestuario.

Su continuidad permite al Coria mantener a una de sus voces más autorizadas. El club volverá a contar con un futbolista al que atribuye inteligencia y visión de juego, dos cualidades que han marcado su trayectoria y que serán necesarias en un curso de mayor exigencia competitiva.

Benji, velocidad y desborde

Junto al capitán, el Coria también ha anunciado la renovación de Benjamín Núñez, ‘Benji’. El futbolista grancanario, nacido en 1995, seguirá formando parte de la plantilla celeste para la temporada 2026/27.

Con Benji, el equipo conserva un perfil ofensivo, capaz de aportar explosividad, velocidad y desborde en los últimos metros. Su continuidad refuerza la idea del club de mantener piezas ya integradas en el grupo antes de completar el resto de movimientos del mercado.

El Coria avanza así en la planificación de una temporada especialmente ilusionante, la de su estreno en Primera Federación, con la continuidad de dos jugadores que ya conocen el vestuario y que formaron parte del ascenso más importante de la historia del club.