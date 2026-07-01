Sofía Valera, ataque costarricense para el Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino oficializó este miércoles la incorporación de la delantera costarricense Sofía Varela, que se convirtió en el segundo fichaje del equipo para la próxima temporada. La atacante llega al conjunto cacereño para reforzar la línea ofensiva en un curso en el que el club busca elevar el nivel competitivo de su plantilla.

Varela cuenta con experiencia tanto en el fútbol centroamericano como en otras ligas del continente. En Costa Rica militó en el Deportivo Saprissa, con el que fue campeona de la Primera División costarricense y de la Copa Interclubes de la UNCAF, dos títulos que forman parte de una trayectoria ya consolidada.

Experiencia internacional

También pasó por el fútbol mexicano y colombiano. En México defendió la camiseta del Santos Laguna, mientras que en Colombia jugó en Millonarios FC, experiencias que ampliaron el recorrido de una futbolista acostumbrada a competir fuera de su país.

Además de su trayectoria en clubes, es internacional absoluta con la selección de Costa Rica, un dato que reforzó el perfil de una incorporación llamada a aportar experiencia, movilidad y presencia ofensiva al equipo cacereño.

El club destaca de la delantera su capacidad de desmarque y su disposición para participar en la presión, dos características que encajaban en la idea de juego que pretendía desarrollar el cuerpo técnico. Su adaptación será ahora una de las claves para medir el impacto de este fichaje. Con esta incorporación, el Cacereño Femenino suma su segundo movimiento en el mercado, tras el de la portera Carlota Alcalde, y continúa dando forma a la plantilla con la que afrontará el próximo curso.