Fútbol. Primera Federación Femenina
El Cacereño Femenino se asegura la continuidad de Sara Rubio
El Cacereño Femenino ha alcanzado un acuerdo con Sara Rubio para prolongar su vinculación con el club, por lo que la centrocampista natural de Talavera de la Reina cumplirá su cuarta temporada completa vistiendo la camiseta verde y blanca.
Conocida cariñosamente en el terreno de juego como ‘Griezmann’ por su visión de juego, despliegue táctico y calidad en la medular, la futbolista castellano-manchega volverá a ser una pieza importante en el esquema del equipo tras firmar una gran campaña previa, en la que disputó 24 partidos, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias.
Polivalencia para Ernesto Sánchez
Además de su papel en el centro del campo, el club ha querido destacar el rendimiento de Sara Rubio en el lateral derecho durante el tramo final de la pasada temporada, una aportación que resultó clave en la consecución de la permanencia. Su polivalencia, calidad y entrega seguirán al servicio de Ernesto Sánchez en el nuevo proyecto.
Con esta renovación, el Cacereño Femenino se asegura la continuidad y jerarquía de una futbolista con experiencia en la máxima división del fútbol español, categoría que ya alcanzó en su etapa previa en las filas del Alhama de Murcia.
La continuidad de Sara Rubio permite al club extremeño seguir fijando las bases de una temporada que la entidad espera que sea histórica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenado a 9 meses de cárcel por alojarse en el Parador de Plasencia con una tarjeta que no era válida e irse sin pagar
- Un policía local de Plasencia fuera de servicio persigue y detiene a un ladrón tras verlo robar en una tienda
- Las Cancelas, el bar emblemático de Cáceres, recibe su Solete Guía Repsol: 'También es vuestro
- Fallece Inés Chaves, activista de Salvemos la Montaña y altavoz contra la mina de litio en Cáceres
- 15.000 personas, conciertos a ciegas y control de accesos para la gran semana musical en Cáceres
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Natac Biotech proyecta ampliar su planta de Hervás con una nueva línea para procesar casi tres millones de kilos de hojas de olivo al año
- La falta de civismo desborda los seis contenedores de basura de la calle Colón en Cáceres