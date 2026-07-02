El Cacereño Femenino se asegura la continuidad de Sara Rubio

El Cacereño Femenino ha alcanzado un acuerdo con Sara Rubio para prolongar su vinculación con el club, por lo que la centrocampista natural de Talavera de la Reina cumplirá su cuarta temporada completa vistiendo la camiseta verde y blanca.

Conocida cariñosamente en el terreno de juego como ‘Griezmann’ por su visión de juego, despliegue táctico y calidad en la medular, la futbolista castellano-manchega volverá a ser una pieza importante en el esquema del equipo tras firmar una gran campaña previa, en la que disputó 24 partidos, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias.

Polivalencia para Ernesto Sánchez

Además de su papel en el centro del campo, el club ha querido destacar el rendimiento de Sara Rubio en el lateral derecho durante el tramo final de la pasada temporada, una aportación que resultó clave en la consecución de la permanencia. Su polivalencia, calidad y entrega seguirán al servicio de Ernesto Sánchez en el nuevo proyecto.

Con esta renovación, el Cacereño Femenino se asegura la continuidad y jerarquía de una futbolista con experiencia en la máxima división del fútbol español, categoría que ya alcanzó en su etapa previa en las filas del Alhama de Murcia.

La continuidad de Sara Rubio permite al club extremeño seguir fijando las bases de una temporada que la entidad espera que sea histórica.