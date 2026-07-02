Fútbol. Primera Federación
El Cacereño ficha a Marcos Pérez Sevila, lateral zurdo sub-23 procedente del Espanyol
El club verde incorpora al defensa alicantino, formado en el Hércules y con pasado en el UCAM Murcia, para reforzar la banda izquierda
El Cacereño cerró este jueves el fichaje de Marcos Pérez Sevila, lateral zurdo sub-23 nacido en Alicante el 24 de junio de 2004, tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Espanyol. El club verdiblanco suma así una nueva pieza para reforzar la banda izquierda de cara a la próxima temporada.
El nuevo futbolista del equipo cacereño destaca por su intensidad en los duelos y por su recorrido por la banda, dos cualidades que la entidad ha subrayado en la nota con la que hizo oficial su incorporación.
Sevila llega a Cáceres desde la estructura del Espanyol, aunque antes de recalar en el club perico pasó por el UCAM Murcia. Sus primeros pasos los dio en el Hércules, entidad en la que permaneció durante ocho temporadas.
Juventud para la banda izquierda
Con este movimiento, el Cacereño incorpora a un perfil joven, con margen de crecimiento y recorrido en canteras relevantes del fútbol español. El lateral alicantino aterriza en el Príncipe Felipe dentro de la planificación deportiva del club para apuntalar una posición específica de la plantilla.
La entidad verde dio la bienvenida a Marcos Pérez Sevila y le deseó «el mayor de los éxitos» con su nueva camiseta.
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