Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres ficha a Volodymyr Orlov para cubrir el hueco de Wildens Leveque
El pívot hispano-ucraniano llega tras la imposibilidad de renovar al estadounidense y se suma a un juego interior en el que ya estaba anunciado José Antonio Nve Maleva
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha anunciado el fichaje de Volodymyr Orlov, pívot hispano-ucraniano de 2,08 metros y nacido el 17 de junio de 1995, para reforzar su juego interior de cara a la próxima temporada en Segunda FEB.
Orlov llega como el teórico sustituto de Wildens Leveque, cuya renovación se ha tornado finalmente imposible pese a las esperanzas que había de lograrla. La continuidad del estadounidense era una de las cuestiones pendientes en la planificación verdinegra, pero el club ha tenido que activar una alternativa para cubrir una posición clave en la pintura.
Excompañero de Parejo
El nuevo interior del Cáceres procede del CB Morón, con el que la pasada temporada disputó 18 partidos de liga regular. En esa fase promedió 10 puntos, 4,7 rebotes y 11,5 de valoración en 21:46 minutos por encuentro. También firmó un 58,7% en tiros de dos y un 80,3% en tiros libres, datos que reflejan un perfil con capacidad para producir cerca del aro y aportar fiabilidad desde la línea.
Hay además un matiz significativo en su llegada: Orlov fue uno de los pívots ante los que Wildens Leveque tuvo más dificultades para desarrollar su juego la pasada campaña, un detalle que el Cáceres conoce bien y que ayuda a explicar la apuesta por un interior ya contrastado en la categoría. Además, en el último curso compartió vestuario en Morón con Luis Parejo, nuevo director general y deportivo del Cáceres.
La llegada de Orlov se suma a la de José Antonio Nve Maleva, el otro pívot nato que el Cáceres ya había anunciado hace unos días. Con ambos movimientos, el club verdinegro empieza a reconstruir una zona que pierde a Leveque y que necesitaba centímetros, presencia física y experiencia para competir en la categoría.
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