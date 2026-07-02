El Cáceres Sportmaking Basket cierra su campus con más de 50 niños y ya mira a Portugal

El IV Campus Cáceres Sportmaking Basket ha bajado el telón después de siete días de actividad en las instalaciones del Colegio María Auxiliadora, donde más de 50 niños y niñas han participado en una nueva edición de esta cita estival vinculada a la cantera del baloncesto cacereño.

La actividad ha combinado sesiones de tecnificación, competiciones y propuestas lúdicas, con los juegos de agua y distintos campeonatos como algunos de los momentos más esperados por los participantes. El club destaca el buen desarrollo de una semana que ha servido para cerrar la temporada en un ambiente deportivo, formativo y de convivencia.

El director del campus, Jesús Núñez, valoró de forma positiva esta cuarta edición. «El campus es una actividad muy especial para el club y una magnífica forma de cerrar la temporada», señaló tras la clausura, antes de subrayar que la entidad ya trabaja en la próxima cita: «Estamos muy satisfechos con la participación y ya pensamos en la próxima, el 19 de julio en Castelo Branco, donde aún quedan plazas disponibles».

Los participantes del campus, con Erikas Kalinicenko. / Cedida

Presencia del primer equipo

El campus contó también con la presencia diaria del entrenador del primer equipo, Jacinto Carbajal, que compartió diferentes sesiones con los jóvenes jugadores durante la semana. Además, pasaron por las instalaciones varios integrantes del club, entre ellos Erikas Kaliničenko, recientemente renovado, y Luis García, que esta temporada ha puesto fin a su etapa en la entidad.

Ambos convivieron con los participantes, compartieron experiencias y respondieron a sus preguntas, en una actividad pensada también para acercar a los más pequeños el día a día de los jugadores del Cáceres Sportmaking Basket. La nota difundida por el club incluye además imágenes de grupo tomadas en la pista, con los participantes y técnicos del campus reunidos al cierre de las jornadas.

Tras clausurar esta cuarta edición, el Cáceres Sportmaking Basket centra ahora sus esfuerzos en el campus internacional del próximo 19 de julio en Castelo Branco, una nueva actividad con la que el club prolonga su programación de cantera más allá de Cáceres.