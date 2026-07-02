Juanmi Callejón cuelga las botas y se quedará en el Extremadura

El '10' del Extremadura queda libre. Juanmi Callejón, uno de esos futbolistas que nunca olvidará el Extremadura por su nivel de compromiso y profesionalidad, se aparta del fútbol y cuelga las botas a sus 39 años. No por falta de ganas de continuar, que las tiene y muchas, sino porque ha considerado que es el momento justo de dejarlo y abrir una nueva etapa profesional que le mantendrá vinculado al Extremadura dentro del cuerpo técnico, como entrenador auxiliar de David Rocha y junto a Miguel Núñez.

No ha sido una decisión sencilla para Juanmi Callejón, que cierra una etapa de fútbol de más de 20 años de trayectoria profesional. Sus inicios son muy recordados en el Real Madrid junto a su hermano José Callejón. Juntos fueron protagonistas de muchas hazañas en La Fábrica, la cantera del Real Madrid. Pese a que no pudo debutar oficialmente con el primer equipo, sí disputó algunos minutos en Primera División con el Real Mallorca.

De España a Bolivia

Albacete, Córdoba y Hércules le disfrutaron antes de que Callejón pusiera rumbo a Bolivia para ser un icono y leyenda en el Bolívar. Allí jugó 164 partidos y marcó 73 goles, compitió en torneos internacionales y se ganó el cariño y el respeto del fútbol sudamericano.

Marbella, San Fernando, Orihuela y Extremadura han sido sus últimos equipos ya de vuelta a España. Con prácticamente todos ellos ha triunfado. Su última etapa en el Extremadura ha estado marcada por una enorme intensidad. Sus goles de libre directo han hecho erupcionar la ilusión de muchos aficionados y todavía colea el golazo ante el Recreativo de Huelva o su asistencia final a Dieguito en Linares, acciones que lo convirtieron en un jugador muy determinante también en este ascenso a Primera Federación.

Un adiós con el Francisco de la Hera de fondo

Callejón se marcha del fútbol con un precioso vídeo en el que ha colaborado el Extremadura. Ha sido realizado en el estadio Francisco de la Hera y en él, con las camisetas de todos los equipos con los que ha jugado, ha recordado de manera emotiva a todos ellos, a su familia, a sus padres, sus hijos y a su mujer, Alba, que es de Almendralejo, y que es el enganche perfecto para que Juanmi Callejón se mantenga en el Extremadura.