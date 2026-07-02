Nacho González vuelve al Mérida para mandar en la defensa

El Mérida sigue recuperando futbolistas con pasado, peso y recuerdo en el Romano. Después de cerrar la vuelta de Dani Sandoval, el club emeritense ha confirmado el regreso de Nacho González, central sevillano nacido el 8 de diciembre de 1994, que vuelve a la entidad para reforzar la defensa del nuevo proyecto de Fran Beltrán.

El fichaje tiene una lectura que va más allá del rendimiento deportivo. Nacho González fue uno de los jugadores más reconocibles de una etapa reciente muy celebrada por la afición romana y su vuelta, como ocurrió con la de Sandoval, ha sido recibida con ilusión en redes sociales. Ambos comparten una condición que el Mérida quiere recuperar: carácter dentro del campo y ascendencia en el vestuario.

Un regreso con carga simbólica

Nacho González llegó por primera vez al Mérida en la temporada 2020/2021 procedente del Espanyol B. Aquella fue la última campaña de la antigua Segunda B y el equipo emeritense no consiguió clasificarse para la nueva Primera Federación, por lo que tuvo que competir al año siguiente en Segunda Federación.

Fue precisamente en esa categoría donde el central sevillano empezó a ganarse un sitio importante en la memoria reciente del club. Formó junto a Bonaque una pareja de centrales muy sólida y tuvo un papel protagonista en el ascenso del Mérida. Los dos continuaron después como titulares en Primera Federación y mejoraron sus prestaciones en una categoría superior.

Su mejor año como romano

La temporada posterior al ascenso fue la mejor de Nacho González en Mérida. El defensa disputó 34 partidos y firmó cuatro goles, su mejor registro anotador con la camiseta romana. Su rendimiento llamó la atención de equipos con proyectos ambiciosos y acabó firmando por el Nàstic de Tarragona, con el que peleó por subir al fútbol profesional.

En Tarragona llegó a disputar la final por el ascenso a Segunda División, aunque aquel desenlace condicionó su etapa posterior. Fue expulsado ante el Málaga y recibió una sanción de cinco partidos y tres meses de suspensión, lo que le impidió volver a competir hasta enero de 2025.

Experiencia antes de volver al Romano

Tras esa etapa, Nacho González jugó la segunda vuelta en el Intercity, donde disputó 16 partidos y marcó un gol. Ahora regresa al Mérida procedente de la UD Ibiza, club con el que ha participado en 22 encuentros, 19 de ellos como titular.

Con su incorporación, el Mérida suma al primer central de la plantilla de Fran Beltrán para la próxima temporada. Y no es un fichaje cualquiera para la grada romana: vuelve un futbolista que conoce la casa, que ya rindió en el Romano y que llega llamado a aportar jerarquía a una defensa que empieza a construirse.