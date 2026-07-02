NBA
Santi Aldama es traspasado a los Dallas Mavericks
El ala-pívot se marcha a la franquicia texana después de cinco campañas en los Grizzlies
En su nuevo destino coincidirá con el campeón de la NBA en 2016, Kyrie Irving, el actual Rookie del Año, Cooper Flagg, y probablemente con el también español Sergio de Larrea
Cristian Gil Fuentes
Bombazo de madrugada para el baloncesto español en la NBA: Santi Aldama cambia de equipo. El jugador ha sido traspasado a los Dallas Mavericks procedente de los Memphis Grizzlies por AJ Johnson, una selección de primera ronda protegida de los Warriors en 2030 y dos selecciones futuras de segunda ronda, tal como ha informado el periodista especializado en el mercado estadounidense Shams Charania. Este movimiento enrola ahora al ala-pívot internacional por España en un equipo que aspira a construir un proyecto muy ambicioso a largo plazo y en el que va a poder ser parte activa de una rotación de más calidad para que, esta próxima campaña, pueda intentar acercarse a la zona noble de una Conferencia Oeste que siempre resulta bastante complicada.
En ese sentido, Aldama deja los Grizzlies tras cinco temporadas en Memphis. El ex del Canterbury fue drafteado en 2021, concretamente en el puesto 30 de la primera ronda por los Utah Jazz, siendo traspasado esa misma noche a Tennesse. Su crecimiento en este tiempo ha sido exponencial, siendo capaz de mejorar año a año y encontrando su sitio dentro de un equipo en el que ha brillado. Este pasado curso solo disputó 43 partidos debido a una lesión en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia y recibir una inyección ortobiológica con el objetivo de reducir las molestias que arrastra en el compartimento troclear de la articulación. Aun así, pudo promediar 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias, logrando también el tope de anotación de su carrera (37) ante los Wizards.
Compañeros estelares y un español
En esta nueva aventura, Aldama no estará solo a la hora de hablar español, ya que podría encontrarse allí con Sergio de Larrea. El base vallisoletano del Valencia Basket, reciente campeón de la ACB, fue drafteado en el puesto 25 de la primera ronda y tras pasar por varias franquicias finalmente acabó en los Mavericks, donde podría coincidir con el grancanario. Ahora está en manos del jugador decidir si da el salto a la mejor liga del mundo este verano o se queda un año más en Europa.
Por otra parte, el interior insular compartirá vestuario con uno de los mejores bases de la última década, campeón de la NBA en 2016 con los Cleveland Cavaliers, como Kyrie Irving, y con Cooper Flagg, quien fue nombrado Rookie del Año esta pasada campaña y está llamado a ser una de las grandes estrellas del futuro en la liga.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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