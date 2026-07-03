El Cacereño Femenino refuerza su defensa con Irune Cervera

El Cacereño Femenino ha hecho oficial la incorporación de Irune Cervera Ortiz, defensa valenciana que se convierte en la tercera cara nueva del equipo de cara a la próxima temporada. La jugadora, nacida en Bugarra el 17 de mayo de 2003, llega al conjunto verde para reforzar la línea defensiva.

Cervera se formó durante doce años en la cantera del Valencia CF, club con el que llegó a debutar en Primera División el 12 de enero de 2022, en un encuentro frente a la Real Sociedad. Con el primer equipo valencianista disputó tres partidos oficiales.

También en el Levante B

Además de su etapa en el Valencia, la futbolista también pasó por el Levante B, una trayectoria que le ha permitido acumular más de 50 encuentros en categoría nacional. El Cacereño incorpora así a una defensa joven, pero con experiencia en estructuras competitivas del fútbol femenino español.

Con este fichaje, el equipo que entrena Ernesto Sánchez continúa perfilando su plantilla para la nueva campaña y suma una pieza más a una zaga que busca ganar consistencia de cara a los próximos retos.