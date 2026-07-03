El futbolista eterno de Cáceres

Una vida detrás del balón. Camino de cumplir 83 años, Fernando Ceballos Ortiz sigue encontrando en el fútbol la misma ilusión que cuando empezó a correr detrás de una pelota en un campo de tierra. Nació el 17 de diciembre de 1943 en Aldea Moret, el barrio minero de Cáceres, donde vivió hasta los 25 años, y desde entonces ha construido una vida pegada a la familia, al trabajo y a una pasión que nunca le ha abandonado, ni siquiera cuando una lesión le condicionó: jugar.

Fernando no habla del fútbol como un recuerdo, sino como una rutina todavía viva. Juega en la Ciudad Deportiva o en el colegio Diocesano con la misma ilusión con la que empezó en aquellos campos de polvo. Cambian los escenarios, los compañeros y el ritmo de los partidos, pero no las ganas. Sigue acudiendo al fútbol cada miércoles o cada domingo como quien acude a una cita imprescindible. Y todavía presume, entre risas, de haber marcado unos cuantos «chicharros», goles que luego quedan recogidos en las improvisadas 'crónicas' que los propios veteranos comparten en el grupo después de cada partido.

En Cabezarrubia, abajo, el más pequeño, con el equipo de la Unión de Explosivos. / Cedida

La terapia, el balón

«Me duele algo y al día siguiente, jugando, se me quita», cuenta. Para él, la pelota no es solo entretenimiento. Es compañía, salud, ánimo y una forma de seguir sintiéndose fuerte. «Mi mejor medicina es la pelota», resume con la naturalidad de quien no necesita demasiadas explicaciones para hablar de aquello que le mantiene en marcha.

Fernando creció en Aldea Moret, en una casa en la que la vida familiar y la mina marcaban el ritmo. Vivía con sus padres, una hermana y un hermano. Su padre y su hermano trabajaban en Unión Española de Explosivos, y él estudiaba en la Escuela Sindical, situada en la parte alta de El Rodeo. Allí, con apenas 13 años, conoció a Paco Rosado, otro nombre ligado durante décadas al fútbol de veteranos en Cáceres y que, hasta hace poco y con más edad que Fernando, también seguía jugando cada domingo en la Ciudad Deportiva.

Antes de un partido en la Ciudad Deportiva. / Cedida

Antes de cualquier campo con condiciones, el fútbol era un terreno de polvo en el barrio. Allí empezó a jugar, primero casi como algo propio de chavales y después en el equipo de la empresa. Eran tiempos de pocos medios y mucha afición: antes de entrenar, recuerda, el entrenador les hacía pasar el rodillo y quitar piedras. Al principio los partidos eran entre gente de la mina, pero poco a poco empezaron a medirse a equipos de Cáceres como el San Fernando, el Cacereño o el Cacereño Atlético.

Una lesión que no pudo con él

La pelota también le enseñó pronto la parte más dura del deporte. Tras dejar la Escuela Sindical, Fernando estudió por la noche Formación Profesional y formó un equipo con otros compañeros. En el primer partido, ya con 25 años, sufrió una lesión que pudo haberle cambiado la vida deportiva: se rompió la tibia y el peroné en la Ciudad Deportiva.

Le operó el doctor Ramos Guija, que, según recuerda, «me dejó muy bien», y pasó ocho meses de recuperación. Para muchos habría sido el final. Para él fue solo una pausa. Cuando pudo volver, regresó al fútbol con los veteranos.

Trabajaba entonces en Marcelino Sánchez y el concesionario Renault de la carretera de Madrid, y compaginaba como podía sus obligaciones con el deporte. «Me hubiera gustado jugar en el Cacereño», reconoce. La lesión y el trabajo frenaron esa posibilidad, pero no apagaron la afición. «El fútbol siempre ha sido mi gran pasión, aunque por encima está la familia», resume.

El orgullo de padre

Esa pasión también la heredó su hijo Raúl, el que más lejos llegó en casa. Empezó en el equipo del barrio de Las 300 Viviendas, pasó por el Cacereño y llegó a jugar en el filial, el Malpartida, en Tercera División, donde firmó una buena cifra de goles. Fernando recuerda todavía que incluso un secretario técnico del Valladolid acudió a verlo, aunque aquella oportunidad no salió como esperaban. «Tenía condiciones, pero le faltó un poco de apoyo y suerte», dice con la mezcla de orgullo y espina que conservan los padres cuando hablan de lo que pudo haber sido.

Fernando, sin embargo, no vive instalado en la nostalgia. Mira atrás, pero sobre todo mira al siguiente partido. Se cuida, come fruta y verdura, mantiene sus pequeñas rutinas y presume de levantarse temprano y con ganas. Ha pasado problemas de salud, llegó a quedarse en 48 kilos por un herpes zóster y una dolencia de estómago, pero hoy ronda los 53 kilos y sigue sintiéndose con energía. Cada mañana, cuando no está en Portugal con una de sus hijas, va a ver a su mujer, Beby, actualmente en la Residencia Parque del Príncipe.

«La ilusión y el físico», responde cuando se le pregunta qué le mantiene todavía jugando. También la cabeza. Dice que mentalmente se encuentra fuerte y que eso pesa tanto como las piernas. En invierno baja un poco el ritmo y en verano deja de jugar pachangas (es inteligente, sin duda), pero en septiembre vuelve. Como si cada temporada fuera otra oportunidad para demostrar que el fútbol no entiende demasiado de edades cuando hay ganas.

Respeto

En el campo, sus compañeros le ayudan y le cuidan. Él disfruta de ese ambiente de veteranos, de las bromas, de los partidos y de la sensación de pertenecer todavía a un equipo. Y lo mismo sintoniza con los Antonio, que con Nardi, que con Jorge, que con Fermín, que con... cualquiera. Con todos hay complicidad, con todos hay respeto. Fuera del campo, sus nietos son otra de sus grandes alegrías. Con ellos y con el balón, Fernando ha encontrado una fórmula sencilla para seguir activo: moverse, ilusionarse y no dejar que los años decidan por él.

Por eso, cuando habla de hasta cuándo seguirá jugando, no pone fecha. No hay promesas grandilocuentes ni desafíos imposibles. Solo una respuesta que resume una vida entera alrededor de la pelota: hasta que el cuerpo aguante.