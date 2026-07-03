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Fútbol. Primera Federación

El Mérida firma al central Fito, autor de ocho goles el último año

El equipo de Fran Beltrán sigue reconstruyendo su parcela defensivo con el zaguero del Bergantiños gallego

Fito, durante un partido con el Bergantiños.

Fito, durante un partido con el Bergantiños. / La Opinión de A Coruña

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Nono Saavedra

Mérida

La Asociación Deportiva Mérida continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/2027 y ha hecho oficial la incorporación del futbolista gallego José Alfredo Rodríguez Suárez, ‘Fito’, que firma por una campaña con opción a otra más.

Nacido en A Coruña el 12 de junio de 2002, Fito llega procedente del Bergantiños, equipo de Segunda Federación con el que ha completado una destacada última temporada. El central disputó 37 partidos, 36 de ellos como titular, y además firmó ocho goles, una cifra llamativa para un futbolista de perfil defensivo.

Formado en la cantera del Deportivo de A Coruña, el nuevo jugador emeritense también ha pasado por clubes como el Arteixo y el Villalbés, antes de consolidarse en el Bergantiños.

Con Nacho González

Su llegada se enmarca en la remodelación de la zaga romana tras la salida de varios centrales este verano. El club ya había reforzado esa demarcación con el regreso de Nacho González, y ahora suma a Fito, un defensa joven, con proyección y capacidad goleadora, llamado a competir por un puesto en el eje de la defensa.

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Con esta incorporación, el Mérida añade juventud y margen de crecimiento a una posición clave de cara al nuevo curso, en el que el club busca reconstruir su línea defensiva y mantener un bloque competitivo.

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