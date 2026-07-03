El Mérida Woka 3x3, con Strikker, prueba en Reus su estado de forma antes de la Copa

No hay descanso para el Mérida Woka 3x3. Después de firmar una destacada actuación en Italia, el conjunto emeritense afronta este fin de semana una nueva parada del circuito catalán en Reus, la última cita antes de poner rumbo a Tenerife para disputar la Copa del Rey 3x3, el gran objetivo del verano.

El equipo llega reforzado anímicamente tras su reciente gira por tierras italianas, donde logró alcanzar las semifinales en una de las pruebas del circuito transalpino. Su trayectoria solo se vio frenada por el conjunto que terminaría conquistando el título, una circunstancia que confirma el buen momento competitivo de un Mérida Woka que continúa creciendo torneo tras torneo.

Estreno de Matteo Strikker

La principal novedad para la cita de Reus estará en la plantilla. El Mérida Woka contará por primera vez con Matteo Strikker, jugador de contrastada calidad que la pasada temporada defendió la camiseta del Cáceres Basket y que cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto 3x3.

Su incorporación supone un refuerzo importante para un bloque que busca dar un paso adelante en sus aspiraciones. La experiencia, el físico y la capacidad competitiva de Strikker ofrecerán nuevas alternativas a un equipo que quiere pelear por todo en cada torneo.

Última prueba antes de Tenerife

La parada de Reus tendrá, además, un valor especial como banco de pruebas antes del gran desafío de la temporada. La Copa del Rey 3x3 de Tenerife reunirá a algunos de los mejores equipos del panorama nacional y el Mérida Woka quiere llegar en el mejor momento posible.

Con las buenas sensaciones dejadas en Italia y el estreno de Matteo Strikker como principal aliciente, el conjunto emeritense afronta el fin de semana con ambición y con la mirada puesta en seguir creciendo. Reus será la última escala antes de la gran batalla por la Copa del Rey.