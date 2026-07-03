Pedro Porro: de cabeza a la élite mundial desde Don Benito

Este viernes, en Don Benito, pero también en el resto de Extremadura, no se hablaba de otra cosa. En los bares, en los grupos de WhatsApp, en las tertulias de café y en cualquier conversación con algo de fútbol de por medio, el nombre era el mismo: Pedro Porro. El lateral derecho del Tottenham y de la Selección Española había marcado la noche anterior ante Austria, en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y su cabezazo no solo encarriló el pase de España a octavos. También puso a Don Benito en el mapa mundial.

No es poca cosa. Hacer un gol en una Copa del Mundo, con la camiseta de la selección, en una competición intercontinental y en el mayor escaparate del fútbol, convierte cualquier jugada en un hecho histórico. Pero si además quien marca es un futbolista formado desde abajo en Extremadura, el tanto adquiere una dimensión mucho mayor: la confirmación de que el trabajo de base también puede acabar encontrando sitio en la élite mundial.

Porro, que pronto cumplirá 27 años, firmó el segundo gol de España en el triunfo por 3-0 ante Austria. La selección de Luis de la Fuente avanzó así a octavos de final, donde se medirá a Portugal el próximo lunes 6 de julio en Dallas, después de que el combinado luso eliminara a Croacia por 2-1.

Pero en este camino mundialista Porro no está solo. En la grada, siguiendo cada paso que da, estaban también los suyos. Su pareja, María; su pequeño Pedro, de apenas diez meses; su familia y algunos amigos le acompañan en esta aventura mundialista que ya forma parte de la historia personal del jugador. De hecho, una de las imágenes más potentes de la celebración del gol ante Austria no fue solo el remate, ni siquiera la carrera posterior de sus compañeros para abrazarle. Fue ese instante en el que Porro se sentó sobre el césped y levantó el puño en señal de celebración. No era un gesto cualquiera. Era un guiño a su hijo, que celebra así los goles de su padre. En mitad del ruido de un Mundial, con miles de personas en la grada y millones siguiendo el partido, Porro encontró una manera íntima de mirar hacia casa.

Familiares y amigos acompañan a Pedro Porro con la Selección Española. / EL PERIÓDICO

De Don Benito al Mundial

El gol de Pedro Porro ante Austria, ese cabezazo que terminó de encarrilar el pase de España a octavos del Mundial, tuvo también una lectura sentimental en Don Benito. Porque antes de aparecer en un Mundial con la camiseta de la selección española, antes de consolidarse en la élite y de convertirse en uno de los laterales más reconocibles del fútbol europeo, Porro fue aquel chaval que ya llamaba la atención en el Gimnástico Don Benito desde bien pronto.

Lo recuerda Ángel Castilla, que coincidió con él en aquella etapa. Castilla era entonces jugador sénior, mientras que Porro todavía estaba en edad cadete. La diferencia de edad, sin embargo, no impedía que el hoy internacional español se hiciera notar en entrenamientos y partidos. «Pedro ya tenía mucho desparpajo. Aunque era muy joven, no se escondía, pedía la pelota y se atrevía a hacer cosas que no eran normales para un chico de su edad», recuerda. Aquel atrevimiento, según Castilla, venía acompañado de algo aún más importante: carácter competitivo. «Lo que más destacaba era la personalidad que tenía. No le pesaba jugar con gente mayor. Al contrario, parecía que eso le motivaba», señala.

Un largo camino al éxito

Para Benito Cerrato, que fue entrenador de Pedro Porro durante su etapa formativa en el Gimnástico Don Benito, el gol ante Austria tuvo algo de celebración íntima. No fue solo el tanto de un internacional español en un Mundial, sino también la culminación de un camino que comenzó muchos años antes, en campos más modestos y con quienes ayudaron a moldear al futbolista que hoy compite en la élite. «En la vida deportiva de cada uno hay días especiales, y el jueves fue uno de esos días en los que un chico al que has criado deportivamente llega a lo más alto de su carrera. Hacer un gol en un Mundial de selecciones representando a tu país es como si tú también hubieras participado un poco en ese gol», señala Cerrato, todavía emocionado por lo ocurrido.

El técnico dombenitense recuerda con cariño a aquel «Pedrito» que ya marcaba diferencias desde muy pequeño. «Le he visto hacer goles de todas las maneras. Era nuestro goleador en todas las categorías en las que jugó en el Gimnástico», apunta. Por eso, admite Cerrato, la emoción fue difícil de contener. «No sabes si reír o llorar cuando ves que un chico al que tú has labrado como futbolista hace un gol así. Aunque quienes le conocemos sabemos que lo lleva en la sangre», afirma. Una alegría, añade, que comparte con todos los que formaron parte de aquel entorno que vio crecer a Pedro Porro antes de que su nombre empezara a sonar en los grandes escenarios de la élite del fútbol mundial.

Celebración de Pedro Porro tras su tanto ante Austria el pasado jueves. / EFE

Gol con sello extremeño

Con su tanto ante Austria, Pedro Porro se convirtió en el tercer goleador extremeño en la historia de los mundiales con la Selección Española. Antes lo habían conseguido Adelardo Rodríguez, natural de Badajoz, y Fernando Morientes, nacido en Cilleros. El lateral dombenitense entra así en una lista muy corta: la de los extremeños que no solo llegaron a la gran cita del fútbol, sino que además dejaron allí su firma.

Adelardo marcó en el Mundial de Chile de 1962, en la derrota de España ante Brasil por 2-1, y también acudió al Mundial de Inglaterra de 1966. Décadas después, Morientes tomó el relevo en Francia 1998 y Corea y Japón 2002, con dos goles ante Bulgaria y una trayectoria de 47 partidos y 27 tantos con la selección española.

Ahora aparece Porro, formado en el Gimnástico Don Benito y curtido después en el Girona, el Valladolid, el Sporting de Portugal y el Tottenham. Campeón de la liga portuguesa con el Sporting en 2021 y de la Europa League con el Tottenham en 2025, añade a su carrera una imagen ya imborrable: la de un gol en un Mundial con España. Y es que su tanto habla también del fútbol extremeño, de Don Benito, de los entrenadores de base y de quienes le vieron crecer antes de la élite. Porque no siempre ocupa grandes focos, pero Extremadura también sabe fabricar jugadores capaces de aparecer en el área en una Copa del Mundo.

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Ahora, Pedro Porro se enfrenta al más difícil todavía: consolidarse en el lateral derecho de una selección española que aspira a todo y que mira ya a Portugal con el ‘12’ extremeño cargado de ilusión y con la moral por las nubes. La que le da su gol, sí, pero también la certeza de saber que hoy es el espejo en el que se miran miles de extremeños que sueñan con volver a ver a España campeona.