Sanabria y Carranza estrenan con victoria el Campeonato de Extremadura de 420

Las aguas del embalse de Gabriel y Galán acogieron entre el 26 y el 28 de junio la primera regata del Campeonato de Extremadura de la clase internacional 420, una cita que tuvo como base las instalaciones de El Anillo y que reunió a tripulaciones procedentes de las provincias de Cáceres y Badajoz.

La prueba, marcada por el buen nivel organizativo y por unas condiciones de viento variables, exigió destreza técnica y regularidad a los participantes a lo largo de las seis mangas disputadas.

La tripulación formada por Alejandro Sanabria Carranza y Sergio Carranza López, del Centro Ibérico de Vela, se mostró como la más sólida desde las primeras mangas y acabó imponiéndose con autoridad en esta apertura del campeonato regional.

La pelea por el resto del podio estuvo más ajustada. La segunda posición fue para los locales José Carlos Blázquez Fuentes y Concepción Patiño S., de la Escuela Náutica Granadilla, mientras que el tercer puesto lo ocuparon José Fernando Pérez Castan y José Antonio Santiso, también del Centro Ibérico de Vela.

Apoyo institucional

La organización destacó el papel de las instituciones y entidades colaboradoras en el desarrollo de la regata, entre ellas la Federación Extremeña de Vela, el CEDER Cáparra, el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla, El Anillo-Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres.

También subrayó el trabajo del juez de regatas Benito Ramos Granado y del equipo de balizadores, cuya labor permitió garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, así como la seguridad y la igualdad de condiciones para las tripulaciones participantes.