Ciclismo
El Extremadura Pebetero afronta la Loinatz Proba, la decana del ciclismo español
El equipo extremeño competirá en Beasain en una de las pruebas más duras y prestigiosas del calendario nacional
El Extremadura Pebetero afronta este domingo una de las citas más exigentes del calendario nacional. El conjunto extremeño competirá en la XCVIII Loinatz Proba, considerada la prueba decana del ciclismo español y una de las carreras de mayor prestigio para los corredores que buscan abrirse paso hacia el profesionalismo.
La prueba, con salida y meta en Beasain, en Guipúzcoa, presenta un recorrido de 155,2 kilómetros y un perfil especialmente selectivo, con diez puertos puntuables. La dureza de la carrera, unida al nivel de participación, convierte esta cita en un escaparate destacado para los equipos y ciclistas más fuertes del panorama nacional.
Un recorrido sin respiro
El trazado de la Loinatz Proba se caracteriza por un continuo subir y bajar, prácticamente sin margen para la recuperación. Los corredores deberán superar en cuatro ocasiones el Alto de Atagoiti, de tercera categoría, y también en cuatro pasos el Alto de Olaberria, igualmente de tercera categoría, cuyo último ascenso puede resultar decisivo en la lucha por la victoria.
A ello se suman el Alto de Gabiria, de tercera categoría, y el Alto de Mandubia, de segunda, con 8,5 kilómetros al 4,1% de pendiente media. Este último tramo seleccionará previsiblemente a los corredores más fuertes antes de afrontar el desenlace, marcado por el último paso por Olaberria, un muro de 1,6 kilómetros al 7,6% situado a solo seis kilómetros de la meta.
El Extremadura Pebetero acudirá a la carrera con Paco Fernández como líder del equipo. Junto a él completarán la formación Ignacio Gallego, Manuel Rodríguez, Pablo Antúnez, David Chamorro, Daniel Nieto y Jesús Moreno, en un bloque que buscará estar presente en los momentos decisivos de una prueba de máxima exigencia.
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