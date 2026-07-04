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Los hermanos Macarrilla, del Cáceres Go!, compiten en Milán ante los mejores del mundo

Jorge logró el bronce en derrapes U15 en la Hero Battle Cup, una cita internacional del calendario de World Skate

Jorge Macarrilla.

Jorge Macarrilla. / Cedida

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J. O.

Cáceres

Los hermanos Pablo y Jorge Macarrilla, deportistas del Cáceres Go!, han participado en la Hero Battle Cup de Milán, una competición internacional integrada en el calendario de World Skate y considerada una de las grandes citas del inline freestyle.

La prueba reunió a algunos de los mejores deportistas del mundo en esta disciplina y convirtió Milán en uno de los grandes escenarios internacionales de los deportes urbanos. En ese contexto de máximo nivel, Jorge Macarrilla logró subir al podio al conseguir la medalla de bronce en derrapes U15. Además, también participó en la modalidad de salto, completando una actuación muy destacada en una competición de enorme exigencia.

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Un nivel de máxima exigencia

Su hermano Pablo Macarrilla también dejó buenas sensaciones. Firmó una notable ronda en la modalidad de derrapes, aunque el alto nivel de la prueba le impidió avanzar a la siguiente fase. También compitió en speed, donde marcó un tiempo limpio de 4,431 segundos, muy cerca del corte, establecido en torno a los 4,3 segundos.

Pablo Macarrilla.

Pablo Macarrilla. / Cedida

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