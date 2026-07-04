El Miralvalle suma físico y talento exterior con Eduglatriz Castro

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada en Liga Femenina 2. El conjunto placentino ha anunciado la incorporación de Eduglatriz Carolina Castro Lutzardo, jugadora venezolana de 22 años, 1,80 metros de altura y con pasaporte español, que llega para reforzar la línea exterior del equipo.

Castro aterriza en Plasencia con un perfil físico, versátil y con experiencia internacional. Ha defendido la camiseta de la selección de Venezuela tanto en baloncesto 5x5 como en 3x3, y participó en el Campeonato Sudamericano U18 de 2022, donde promedió 11,2 puntos, 8,4 rebotes y 1,8 asistencias por partido. Más recientemente, se proclamó campeona de la Nations League 3x3, un éxito que permitió a su selección clasificarse para el próximo Mundial de la modalidad en China.

Una exterior con puntos y energía

La pasada temporada militó en el Xerez Club Baloncesto, con el que contribuyó al ascenso del conjunto andaluz a Liga Femenina 2. Durante el curso dejó actuaciones destacadas, como los 25 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 35 de valoración ante el Cajasol o los 29 puntos y 8 rebotes frente al CD Claret. Además, fue designada MVP en varias jornadas de la competición.

La jugadora se ha mostrado ilusionada con su llegada al club placentino. “Estoy muy ilusionada por incorporarme a Miralvalle y afrontar este nuevo reto. Desde que surgió la oportunidad tuve claro que quería formar parte de este proyecto. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo, conocer a la afición y dar lo mejor de mí para ayudar al club a conseguir una gran temporada”, ha señalado tras hacerse oficial su fichaje.

Desde la dirección deportiva destacan que buscaban una jugadora con físico para la línea exterior y capacidad para aportar un perfil diferente. “Estamos seguros de que nos puede dar versatilidad, intensidad y nuevas opciones de juego. Su forma de competir encaja perfectamente con lo que buscamos en nuestro equipo”, señalan desde la entidad.

Con este fichaje, el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle continúa perfilando un proyecto que ya cuenta con las renovaciones de María Romero, Lucía Navas e Inés Serrano, además de la incorporación de Sara Torruella. La llegada de Eduglatriz Castro refuerza una plantilla que busca competir al máximo nivel en la nueva temporada.