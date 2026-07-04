Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría se queda sin final en Burdeos tras caer ante Icardo y Jensen
La extremeña fue eliminada en semifinales de Burdeos junto a Bea González
J. O.
Paula Josemaría no podrá pelear este domingo por el título del Burdeos Premier Padel P2. La extremeña, junto a Bea González, ha caído este sábado en semifinales ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, que firmaron una de las grandes sorpresas del torneo al imponerse por 6-4 y 6-3 a la pareja número dos del circuito.
El partido dejó sin opciones de final a una dupla que llegaba a Francia con la confianza reforzada tras conquistar la semana pasada el torneo de Valladolid, donde Josemaría y González sumaron su sexto título de la temporada. En Burdeos, sin embargo, se toparon con una pareja muy sólida, capaz de sostener el ritmo desde la defensa y de aprovechar mejor los momentos clave del encuentro.
Primera final
Icardo y Jensen, quinta pareja del ranking, alcanzan así su primera final juntas en el circuito Premier Padel. Su victoria tiene además un valor especial porque rompe el guion previsto en el cuadro femenino y deja fuera a una de las grandes favoritas al título.
La final femenina será este domingo, a partir de las 14.00 horas, frente a Delfi Brea y Gemma Triay, que también resolvieron su semifinal en dos sets ante Ari Sánchez y Andrea Ustero, por 7-5 y 6-1.
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