Pedro Martínez-Valencia: el ‘precedente inverso’ en Cáceres con Luis Casimiro hace 26 años

Hay operaciones que, vistas con perspectiva, parecen dialogar entre épocas. El fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid tras abonar la cláusula de rescisión al Valencia Basket ha devuelto al primer plano una práctica no demasiado habitual en el baloncesto español: pagar por liberar a un entrenador con contrato en vigor. Un movimiento que, salvando las distancias económicas y deportivas, tiene un precedente con acento extremeño.

El 30 de mayo del año 2000, Luis Casimiro se despedía del ahora extinto Cáceres CB para poner rumbo al entonces denominado Pamesa Valencia. Lo hacía después de una temporada que había elevado su cotización y tras una salida nada sencilla. El técnico castellanomanchego, que había dirigido al equipo verdinegro durante una única temporada, la 1999-2000, debía abonar alrededor de 15 millones de pesetas -unos 90.000 euros- para poder firmar con el club valenciano.

Una salida con peaje

Aquel episodio dejó una entrevista en este diario cargada de matices. Casimiro, un poco en la piel de Martínez ahora, insistía en que no se marchaba «por despecho hacia nadie», ni hacia los colores, ni hacia la ciudad, ni hacia la afición. Lo definía como «una mejora profesional» y trataba de rebajar la tensión de una ruptura que había tenido momentos «duros y desagradables». También dejaba una frase que el tiempo convierte casi en guiño: «El tiempo da muchas vueltas y si tengo que regresar aquí lo haré encantado de la vida». Nunca ocurrió, aunque siempre ha expresado su cariño por Cáceres.

Luis Casimiro, al despedirse de Cáceres en mayo del 2000. / Javier Caldera

Veintiséis años después, el nombre de Valencia Basket vuelve a aparecer en una operación de banquillo marcada por una cláusula. Esta vez, en sentido inverso respecto a aquel recuerdo cacereño: el club naranja no ficha pagando, sino que pierde a su entrenador después de que se active su salida. Pedro Martínez, campeón de Liga Endesa con el Valencia, se va pese a haber renovado meses antes hasta 2028 y fichará por el Real Madrid, que ha decidido apostar fuerte por él para sustituir a Sergio Scariolo.

El importe también retrata el cambio de época. De aquellos 15 millones de pesetas que desbloquearon la llegada de Casimiro al Pamesa se ha pasado a una cifra cercana al millón de euros en el caso de Pedro Martínez. El salto económico es enorme, pero la lógica de fondo se parece: un entrenador con contrato, un proyecto más poderoso llamando a la puerta y una cláusula como peaje para cambiar de destino.

El banquillo también cotiza

La situación tampoco resulta nueva para Pedro Martínez. El propio técnico ha recordado en unas declaraciones en el diario Las Provincias que algo parecido ocurrió hace apenas dos años, cuando salió del Baxi Manresa para ir al Valencia Basket. Ahora, el movimiento se repite con otro escalón competitivo por delante y con el Real Madrid como destino, en una operación que ha generado malestar en Valencia por las formas y por el momento elegido, justo después de una temporada histórica.

El caso Casimiro, visto desde Cáceres, añade una capa de memoria a la noticia. Aquel Cáceres CB vivía entonces en la élite y veía cómo su entrenador daba el salto a un club con más músculo. Ahora es el Valencia Basket quien sufre la ley del mercado desde una posición distinta, después de haber sido en el pasado el club que atrajo a un técnico pagando el precio de su libertad.

Entrevista de despedida de Luis Casimiro en El Periódico Extremadura el 31 de mayo de 2000. / .

Casimiro, además, no es solo un recuerdo de aquel baloncesto de finales de siglo. Veintiséis años después sigue muy activo en los banquillos y ha pasado por numerosos proyectos de la élite española. El último, el Breogán, donde ha vuelto a demostrar su vigencia con buenos resultados: llegó al conjunto lucense durante la temporada 2024-25, logró enderezar al equipo y el club ha renovado su confianza en él para la campaña 2026-27. Está ya por encima de los 800 partidos dirigidos en la Liga Endesa como el tercer técnico con más encuentros en la historia de la competición.

Hay una curiosidad extra en esta historia: entre los candidatos a suceder a Casimiro en el Cáceres estuvo Martínez, cuyo último equipo había sido el Menorca. Finalmente el elegido fue Manolo Flores.

En el baloncesto, las cláusulas suelen asociarse a jugadores. Pero de vez en cuando también explican el valor de un banquillo. Casimiro lo vivió en el año 2000 camino del Turia. Pedro Martínez lo protagoniza ahora rumbo al Real Madrid. Entre ambos episodios median más de dos décadas, un club desaparecido, una moneda distinta y una industria mucho más poderosa. Pero el fondo sigue siendo reconocible: cuando un entrenador gana, también se convierte en objetivo de mercado.