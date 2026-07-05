Entre su abuelo y su hijo: el gol más familiar de Pedro Porro con España

Pedro Porro ya tenía partidos grandes, noches europeas y una carrera asentada en la élite, pero le faltaba un gol con España. Y cuando llegó, en pleno Mundial, no fue un gol cualquiera. Fue un tanto con raíces, con acento extremeño y con una dedicatoria que terminó uniendo a tres generaciones: su abuelo, Antonio Sauceda; él; y su hijo, Pedro.

El futbolista de Don Benito marcó ante Austria su primer gol con la selección absoluta, en una noche especial también por otro motivo: alcanzó las 20 internacionalidades con España. El tanto llegó en el minuto 66, cuando Álex Baena puso un balón al área y Porro apareció con decisión para rematar de cabeza y firmar el 2-0. Un gol de lateral que atacó como delantero y que celebró mirando a lo más íntimo: su familia.

La escena más emotiva llegó después, lejos del ruido del estadio. Porro pudo hablar con su abuelo, Antonio Sauceda, una de las figuras más importantes en su vida. De él ha dicho que heredó la alegría, esa forma de estar en el vestuario y en el campo que también le ha ayudado a ganarse la confianza de Luis de la Fuente. Y de él recibió, aunque fuera desde la distancia, ese empujón simbólico que el propio jugador resumió con una frase cargada de emoción: "Mi abuelo dice que me empujó desde casa para meter ese gol y siento un orgullo enorme porque sé que está feliz".

Un gol con memoria

La conversación con su abuelo dejó una de las imágenes más bonitas de la noche. Antonio Sauceda, emocionado, quiso hacerle llegar a su nieto lo mucho que había disfrutado con ese primer gol con España. No era solo un tanto en una eliminatoria mundialista. Era el premio a muchos años de trabajo, a muchas horas lejos de casa y a un camino que empezó en Don Benito y que ahora tiene parada en el escenario más exigente del fútbol.

Porro escuchó a su abuelo con una sonrisa que explicaba mucho más que cualquier análisis deportivo. "Te quiero mucho, abuelo", le trasladó el jugador, visiblemente emocionado por poder compartir con él un momento así. La respuesta de Sauceda, orgulloso y feliz, completó una escena familiar que rápidamente se convirtió en una de las historias más humanas de la concentración española.

El gol también tuvo dedicatoria para su hijo, Pedro. Porro lo celebró pensando en él, como si aquel remate abriese una línea directa entre el pasado y el futuro de la familia. Entre el abuelo que lo vio crecer y el hijo al que ahora dedica sus conquistas. En medio, el futbolista extremeño, consciente de que hay goles que se celebran con la camiseta y otros que se celebran con la sangre.

De Don Benito al Mundial

Su camino con la selección comenzó en marzo de 2021, cuando debutó con la absoluta ante Georgia. Cinco años después, el lateral extremeño atraviesa uno de sus momentos más dulces con España. Titular ante Austria, como ya lo había sido también durante el torneo, Porro ha encontrado sitio en un equipo exigente, donde la competencia por cada puesto es máxima y donde su despliegue por la banda se ha convertido en un recurso cada vez más valioso.

Fuerte en defensa, insistente en ataque y con energía para repetir esfuerzos durante todo el partido, el jugador de Don Benito respondió ante Austria con una actuación completa. Su gol confirmó además una sensación que venía creciendo en el Mundial: Porro no solo está en la selección, sino que empieza a tener peso dentro de ella. Su profundidad, su capacidad para asociarse y su llegada al área ofrecen a España una vía más para atacar.

La noche que no se olvida

El tanto llegó en una eliminatoria mundialista, en un momento de máxima exposición y con España lanzada hacia la siguiente ronda. Pero para Porro, más allá del valor competitivo, quedará como una noche familiar. La de su primer gol con España. La de su vigésimo partido como internacional. La de la llamada con su abuelo. La de una celebración dedicada a su hijo, Pedro.

Ahora, con ese recuerdo ya guardado, el extremeño centra todos sus esfuerzos en el siguiente reto de la selección. Pero pase lo que pase, el gol ante Austria ya tiene un lugar propio en su historia. No solo por haber abierto su cuenta goleadora con España, sino porque llegó acompañado de una conversación que lo dice todo: la de un nieto que marca en un Mundial y la de un abuelo que, desde casa, siente que también empujó ese balón hacia la red.