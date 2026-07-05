El Coria refuerza su ataque con Antonio Arcos y ata la continuidad de Álvaro Domínguez

El Coria de Rai Rosa continúa dando pasos en la construcción de su plantilla para la próxima temporada. El club cauriense ha cerrado la incorporación de Antonio Arcos, extremo sevillano que llega para reforzar la parcela ofensiva, y ha confirmado también la renovación de Álvaro Domínguez, que seguirá una campaña más en La Isla.

El principal movimiento es la llegada de Antonio Arcos García, futbolista nacido en Sevilla el 7 de abril de 2002. Se trata de un jugador de banda, que puede actuar por la izquierda y también desenvolverse en el costado derecho. A sus 24 años, aterriza en el Coria después de competir en el Recreativo de Huelva, club al que llegó procedente del Tenerife B.

Más canteras

Arcos cuenta con una trayectoria importante en canteras de peso del fútbol andaluz. Inició su camino en el Sevilla, donde se formó antes de continuar acumulando experiencia en categorías nacionales. Posteriormente pasó por el Cartagena B y el Tenerife B, etapa previa a su llegada al Recreativo de Huelva. En el filial cartagenero, según recogía Huelva Información cuando se anunció su fichaje por el Decano, firmó dos goles y dos asistencias en Segunda Federación.

El nuevo jugador celeste llega a La Isla con recorrido en una categoría exigente y con capacidad para aportar desborde, profundidad y alternativas en ataque. Su incorporación se suma a la planificación de un Coria que busca completar un bloque competitivo antes del inicio de la competición.

Junto al fichaje de Arcos, el club también ha confirmado la continuidad de Álvaro Domínguez. Su renovación permite al conjunto cauriense mantener una pieza de la pasada temporada y dar estabilidad a una plantilla que poco a poco va tomando forma.

700 abonados

El Coria, además, está feliz con haber sumado ya 700 abonados, una cifra interesante, a 500 del objetivo planteado por la directiva que preside Aurelio Gutiérrez, 'Lely'.

Además ha cerrado nuevos compromisos de pretemporada. Los tres se disputarán en el campo de La Isla, donde el equipo comenzará a calibrar su puesta a punto antes del arranque oficial del curso.

El primero de esos partidos será el 25 de julio ante el Córdoba B. Una semana después, el 1 de agosto, el conjunto celeste recibirá al Ávila, mientras que el 5 de agosto se enfrentará al Badajoz, en uno de los duelos más atractivos de la preparación veraniega para la afición cauriense.

Estos encuentros servirán al cuerpo técnico para probar piezas, ajustar automatismos y empezar a definir el modelo de un Coria que ya mueve ficha en el mercado y que tendrá en Antonio Arcos una de sus caras nuevas para la próxima temporada.