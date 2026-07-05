Automovilismo
Paco Montes y David Collado acaban sextos en la Dacia Sandero Eco Cup del Rías Baixas
La dupla del MCR Extremadura remontó posiciones en la segunda etapa y cerró el rally a poco más de medio minuto del quinto puesto
Paco Montes y David Collado cerraron el Rallye Recalvi Rías Baixas con una meritoria sexta posición en la general de la Dacia Sandero Eco Cup. Los integrantes del MCR Extremadura fueron de menos a más durante la prueba y lograron recuperar terreno en la segunda jornada hasta finalizar con un tiempo global de 1:33:08.4 tras completar los doce tramos de competición.
La carrera no comenzó de la mejor manera para la dupla extremeña, que quedó situada en la parte baja de la clasificación tras una primera etapa complicada y una pequeña penalización que condicionó sus opciones. Sin embargo, Montes y Collado consiguieron mejorar sensaciones en la segunda parte del rally y fueron recortando diferencias con sus rivales directos.
De menos a más
El punto de inflexión llegó en la jornada del sábado. En el tramo de Vigo-Nigrán, los extremeños marcaron el quinto mejor tiempo de la competición y, a medida que avanzaba la etapa, fueron acercándose a la quinta plaza. En el último tramo firmaron incluso el tercer mejor crono, lo que les permitió consolidar la sexta posición final, a poco más de 32 segundos de los quintos clasificados.
Paco Montes destacó la dureza de una cita marcada por las altas temperaturas. “Un rally duro por las condiciones climáticas, con alertas por calor, gran fatiga para los coches y para nosotros. Comenzamos con gran ilusión, pero la penalización nos pasó factura. La segunda etapa nos la tomamos como un nuevo rallye y fuimos de menos a más, resistiendo en los durísimos tramos del Rías Baixas”, señaló el piloto placentino.
El deportista quiso agradecer el respaldo de la Fundación Jóvenes y Deporte, la Junta de Extremadura, Desguaces y Hierros Díaz, el Centro de Peluquería y Estética María Montes, Mapfre Valle del Jerte, el Ayuntamiento de Valdastillas y Talleres F. Montes, apoyos que considera fundamentales para el desarrollo de su actividad deportiva.
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