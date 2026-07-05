Un reto ciclista extremeño de 1.111 kilómetros

Hay retos que se miden en kilómetros y otros que se entienden mejor como una declaración de intenciones. El que comenzará el próximo 11 de julio, a las 11.11 horas, pertenece a esa segunda categoría. Rubén Tanco, Carlos Cobos y Antonio David Yerga se subirán a la bicicleta con un objetivo tan sencillo de contar como difícil de completar: rodear Extremadura siguiendo las carreteras más próximas a sus límites, en un recorrido de 1.111 kilómetros que atravesará alrededor de 80 pueblos y acumulará cerca de 11.000 metros de desnivel positivo.

El desafío, impulsado por Fundación CB bajo el nombre de Reto Extremadura, tendrá además un marcado carácter solidario. La iniciativa vincula el esfuerzo deportivo con una recogida de alimentos a través de una fórmula simbólica: un kilómetro, un kilo de alimentos. La meta final no será solo regresar a Badajoz después de dar la vuelta al mapa regional, sino convertir cada tramo recorrido en una aportación social.

Salida y llegada en Badajoz

La salida y la llegada estarán en Badajoz. Desde allí, el pelotón pondrá rumbo al norte para empezar una vuelta perimetral que irá pegada, en muchos momentos, a la Raya portuguesa. El primer tramo llevará a los ciclistas hacia La Codosera, San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara y Alcántara, donde el Tajo y su puente romano marcarán el primer gran hito visual de la aventura.

A partir de ese punto, el recorrido empezará a endurecerse. La ruta seguirá hacia el norte, atravesando territorios cada vez más aislados y exigentes, con la Sierra de Gata y Las Hurdes como protagonistas. Será ahí donde la prueba comenzará a mostrar su verdadera dimensión: carreteras solitarias, desniveles constantes y una sucesión de pueblos que obligarán a mantener la concentración cuando el cansancio empiece a aparecer.

El norte más duro

El tercer bloque será uno de los más exigentes del reto. Tras pasar por Zarza de Granadilla, los ciclistas se adentrarán en los grandes valles del norte cacereño: Ambroz, Jerte y La Vera. Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Hervás, Cabezuela del Valle, Piornal, Garganta la Olla, Cuacos de Yuste, Jarandilla de la Vera o Losar de la Vera formarán parte de un tramo donde la montaña será constante antes de que la ruta baje hacia el Campo Arañuelo y Navalmoral de la Mata.

Del norte montañoso se pasará al entorno de Villuercas-Ibores-Jara, con Guadalupe como uno de los enclaves más reconocibles del trazado. Después, la ruta continuará hacia Alía, Castilblanco, Herrera del Duque y Garbayuela, abriendo la puerta a otra Extremadura: la de La Siberia, los grandes embalses, los horizontes amplios y los territorios menos transitados.

Desde Garbayuela, el reto avanzará por el este de la provincia de Badajoz hacia Siruela, Sancti-Spíritus, Cabeza del Buey, Monterrubio de la Serena, Granja de Torrehermosa y Azuaga. Será un tramo distinto, más abierto, pero no necesariamente más sencillo. A esas alturas, la dificultad ya no estará solo en el perfil de la carretera, sino en la acumulación de horas sin descanso, la gestión del sueño y la capacidad mental de seguir pedaleando cuando el cuerpo empiece a pedir una pausa.

Carlos Cobos. / Cedida

Un mapa dibujado a pedaladas

La sexta etapa simbólica del recorrido llevará a los ciclistas desde Azuaga hasta Fregenal de la Sierra. La dehesa volverá a ganar protagonismo en un tramo que cruzará Valverde de Llerena, Fuente del Arco, Puebla del Maestre, Pallares, Monesterio, Calera de León, Cabeza la Vaca, Segura de León y Bodonal de la Sierra. Será el sur extremeño en estado puro, con carreteras onduladas, encinas y pueblos que reflejan una forma de vida ligada al territorio.

El último tramo cerrará el círculo desde Fregenal de la Sierra hasta Badajoz. Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey, Villanueva del Fresno, Cheles, San Benito de la Contienda y Olivenza serán algunas de las paradas de una recta final que tendrá más de regreso emocional que de simple final deportivo. Tras superar los mil kilómetros, cada pedalada tendrá ya el peso de todo lo acumulado.

En el reto participarán Rubén Tanco, corredor de Fundación CB y uno de los impulsores de la iniciativa; Carlos Cobos, ciclista del Movistar Team Gravel con experiencia en pruebas de resistencia; y Antonio David Yerga, apasionado del ciclismo. Los tres compartirán un desafío que pondrá a prueba su fortaleza física, pero también su capacidad para gestionar la fatiga, el calor, la noche y la dureza de una ruta sin pausas prolongadas.

Más allá de la épica deportiva, el Reto Extremadura propone una forma distinta de mirar la región: desde la carretera, a golpe de pedal y enlazando comarcas que a menudo se cuentan por separado. La Raya, la Sierra de San Pedro, el Tajo Internacional, Sierra de Gata, Las Hurdes, los valles del norte, La Vera, Villuercas, La Siberia, la Campiña Sur, Tentudía y el suroeste pacense quedarán unidos en una misma línea circular.

Cuando los ciclistas regresen a Badajoz, si todo sale según lo previsto, habrán completado algo más que una prueba de resistencia. Habrán dibujado Extremadura sobre el asfalto, kilómetro a kilómetro, en un viaje solidario que combina deporte, territorio y orgullo regional.