Fútbol. Primera Federación femenina
El Cacereño Femenino renueva a Victoria Arévalo y su carácter competitivo
La defensa cordobesa, de 28 años, renueva tras una temporada en la que también se adaptó al centro del campo
El Cacereño Femenino continúa dando forma a su nuevo proyecto deportivo con la renovación de la defensora Victoria Arévalo Díaz, que seguirá vinculada a la entidad la próxima temporada. La futbolista de Pozoblanco, de 28 años, se convierte así en la octava pieza confirmada de la plantilla.
Arévalo, nacida el 28 de abril de 1998, llegó al club cacereño en el verano de 2023 procedente del Real Unión Tenerife, después de una trayectoria muy ligada al Pozoalbense, donde se formó y llegó a ser una jugadora importante antes de iniciar nuevas etapas fuera de su localidad natal.
Polivalencia al servicio del equipo
Aunque su posición natural es la de defensa central, donde destaca por su contundencia, su lectura del juego y su capacidad para sacar el balón desde atrás, la pasada temporada amplió su radio de acción por las necesidades del equipo. Victoria asumió minutos en el centro del campo, una adaptación que reforzó su peso dentro del grupo y dotó de carácter a esa demarcación.
Esa versatilidad le permitió disputar 23 partidos y convertirse en una futbolista clave para el equilibrio colectivo. Su renovación asegura al Cacereño una jugadora con oficio, carácter competitivo y capacidad para responder en más de una demarcación.
Carácter y liderazgo
El club valora también la personalidad de Arévalo, una futbolista con mucha voz dentro del campo y con liderazgo natural en el vestuario. Desde su llegada, ha ido ganando presencia hasta consolidarse como una pieza fiable para el cuerpo técnico.
La cordobesa afrontará ahora una nueva temporada con el objetivo de seguir aportando jerarquía, intensidad y compromiso a un Cacereño Femenino que continúa construyendo su plantilla para el próximo curso.
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