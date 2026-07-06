El Cáceres cierra a James Potier, un anotador belga para revolucionar partidos

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad tiene cerrado a James Potier, escolta belga procedente del Valle de Egüés, según puede adelantar este diario. El club verdinegro incorpora así a un jugador exterior con puntos en las manos, capacidad para cambiar ritmos y un perfil que gusta mucho en el Multiusos por sus características como anotador y revolucionador de partidos.

Un exterior con puntos

Potier, de 1,85 metros y nacido el 31 de diciembre de 1998, llega después de completar una notable temporada en Segunda FEB con el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés. En la fase regular disputó 24 partidos, con una media de 15,8 puntos, 2,5 rebotes, 2,2 asistencias, 1,8 recuperaciones y 11,4 de valoración en algo más de 25 minutos por encuentro. Si se suman también sus apariciones en Copa España, sus registros fueron de 15,6 puntos en 27 partidos. Gusta mucho tanto al entrenador, Jacinto Carbajal, como al director general y deportivo, Luis Parejo.

Su actuación más destacada llegó en la jornada 11, en la victoria del Castillo de Gorraiz Valle de Egüés en la pista del Círculo Gijón por 95-98. Potier firmó entonces 27 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, 3 recuperaciones y 33 de valoración, números que le valieron para ser elegido MVP de la jornada en Segunda FEB. La FEB destacó aquella actuación como la mejor de su carrera en territorio nacional y subrayó que supuso “un soplo de aire fresco” para su equipo.

El nuevo jugador del Cáceres es, sobre todo, un exterior agresivo, vertical y con capacidad para generar desde el bote. Pese a estar por debajo de los estándares en altura para esa posición, se trata principalmente de un escolta que también puede asumir minutos como base, una versatilidad que el club valora especialmente para completar la línea exterior. En ese sentido, su llegada recuerda en cierto modo al papel que tuvo Lance Amir Paul la pasada campaña: un jugador capaz de salir desde el banquillo o aparecer en determinados tramos para acelerar el partido, aportar amenaza ofensiva y romper dinámicas.

Entrada a canasta de Potier con el Liege de su país. / E. P.

Experiencia en España

Formado en el baloncesto belga, Potier pasó por el Liège Basket, con experiencia en la máxima categoría de su país y en la BNXT League, antes de asentarse en España. Su primera parada fue el Calvo Basket Xiria, donde ya dejó cifras llamativas en la entonces Liga EBA, con 16,4 puntos, 4,7 rebotes y 2,8 asistencias por partido. Después continuó su crecimiento en el Huelva Comercio y esta última temporada dio otro paso adelante en el Valle de Egüés, pese al descenso del conjunto navarro, ya en Segunda FEB.

Su incorporación amplía una plantilla que va tomando forma para el nuevo curso. El Cáceres ya tiene renovados a Albert Lafuente, Erikas Kalinicenko y Pol Campeny, tres piezas de continuidad para el proyecto, y ha cerrado también los fichajes de Vladimir Orlov y José Antonio Nve Maleva. Potier se suma ahora a esa construcción como una apuesta exterior con capacidad para anotar, acelerar el juego y ofrecer minutos tanto de escolta como de base.