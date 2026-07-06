Fútbol. Primera Federación
El Coria busca patrocinadores para competir en Primera Federación con menos de un millón de presupuesto
El club lanza una campaña para atraer empresas y colaboradores apelando a un modelo basado en la austeridad, la eficiencia y el trabajo colectivo
El Coria ha lanzado una campaña para captar empresas, patrocinadores y colaboradores de cara a una temporada especialmente exigente, en la que el conjunto celeste afrontará el reto de competir en Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, con una estructura económica muy ajustada.
Bajo el lema "En Coria, competimos con inteligencia, no con millones", el club defiende un modelo basado en la austeridad, la optimización de recursos y el trabajo colectivo para poder medirse a proyectos con una capacidad económica muy superior. La entidad cauriense asegura que encara el nuevo curso con menos de un millón de euros de presupuesto total y un coste bruto de plantilla por debajo de los 450.000 euros.
Menos recursos, más eficiencia
En el mensaje difundido por el propio club, el Coria subraya que el fútbol está cada vez más condicionado por los grandes presupuestos, pero reivindica que sigue existiendo espacio para "otra forma de competir". En ese sentido, apela a una estructura "humilde, sostenible y realista" para afrontar su presencia en una categoría de notable exigencia deportiva y económica.
La entidad también destaca que trabaja con menos de 16 licencias en propiedad, una circunstancia que refleja la dimensión del proyecto y el esfuerzo que deberá realizar para mantenerse competitivo en Primera Federación. El club insiste en que su fortaleza pasa por la metodología, la cercanía, la eficiencia y la capacidad de sacar el máximo rendimiento a cada recurso.
Llamamiento a las empresas
La campaña está dirigida a empresas y colaboradores que compartan esa filosofía. El Coria busca alianzas con organizaciones que valoren "el esfuerzo, la cercanía, la austeridad bien entendida y la capacidad de generar impacto a través de la eficiencia y el trabajo colectivo".
"Queremos construir alianzas con quienes entienden que el éxito no siempre depende de tener más recursos, sino de aprovechar mejor los que se tienen", señala el club en el mensaje con el que pide apoyo para el nuevo curso.
Con esta iniciativa, el Coria intenta reforzar su base económica antes de una temporada histórica y compleja, en la que competirá en Primera Federación con el objetivo de sostener un proyecto que quiere seguir creciendo sin perder su identidad. La entidad acompaña la campaña con otro mensaje directo a su entorno: "Construyamos juntos algo diferente".
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