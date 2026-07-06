Daniel Castro y Sonia Bejarano se coronan en Villanueva como campeones de Extremadura de triatlón sprint

Villanueva de la Serena acogió este domingo el IV Triatlón de Villanueva de la Serena, una prueba que reunió a cerca de 200 triatletas y que sirvió además para decidir el Campeonato de Extremadura de Triatlón Sprint 2026. La cita, integrada en el Circuito Duatlón-Triatlón de la Diputación de Badajoz, volvió a consolidarse como una de las referencias del calendario autonómico.

La competición se disputó sobre distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, y contó con deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas. El nivel de participación permitió ver una jornada intensa en los diferentes escenarios del recorrido.

Daniel Castro, a su llegada. / FEXTRI

Triplete del Tribarros

En la clasificación general masculina, la victoria fue para Daniel Castro, del Tribarros Villafranca, que completó la prueba en 53 minutos y 16 segundos. La segunda posición fue para su compañero de equipo Mael Leal, con un tiempo de 53:43, mientras que el tercer puesto lo ocupó Carlos Alias, también del Tribarros Villafranca, con 54:41.

El conjunto villafranqués firmó así un destacado triplete en la prueba masculina y confirmó su fortaleza en una cita que también repartía los títulos autonómicos de la especialidad.

Bejarano domina en féminas

En categoría femenina, el triunfo absoluto correspondió a Sonia Bejarano, del Cidade de Lugo Fluvial, que se impuso con autoridad tras detener el cronómetro en 1 hora, 1 minuto y 7 segundos. La segunda plaza fue para Cristina Acedo, del Tribarros Villafranca, con 1:03:12, mientras que Nerea Rodríguez, de la AD Náutico de Narón, completó el podio con un registro de 1:04:14.

Además de la clasificación individual, la competición decidió los títulos autonómicos por equipos de triatlón sprint. En categoría masculina, el campeonato fue para el Tribarros Villafranca, mientras que en la femenina el triunfo correspondió a Arte Físico.

La Federación Extremeña de Triatlón agradeció la implicación del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los cuerpos de seguridad, voluntarios, patrocinadores y colaboradores, así como el apoyo de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz.