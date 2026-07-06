¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales en cuartos

La selección española comienza a avanzar en firme hacia la final del Mundial 2026. Con su triunfo contra Portugal en los octavos de final, 'La Roja' avanza hacia la antepenúltima ronda del torneo, situándose a apenas tres pasos de poder bordar la segunda estrella sobre su escudo.

A pesar de empezar generando dudas con su inesperado tropiezo inaugural contra Cabo Verde, España ha ido de menos a más con el paso de los partidos. Las victorias contra Arabia Saudí y Uruguay permitieron a los de Luis de la Fuente terminar la fase de grupos como primera de grupo, y la aplastante victoria contra Austria en la primera eliminatoria ganar confianza para solventar con éxito reto en lo que llevamos de Mundial: doblegar a Portugal.

Una vez asegurada su presencia en cuartos, España todavía tendrá que esperar un poco para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo. Este saldrá del partido entre la anfitriona Estados Unidos y Bélgica, que se juegan la segunda posición del grupo J en un duelo al que a los europeos les basta con empatar para asegurar el billete directo.

Estados Unidos, posible rival de España en cuartos de final / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Cuándo juega España los cuartos de final del Mundial 2026?

El partido entre España y Estados Unidos o Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de España en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española en los cuartos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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Fuente: Sport