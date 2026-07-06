El Extremadura Pebetero buscará protagonismo en la Vuelta Internacional a Madrid sub-23

El Extremadura Pebetero competirá desde este martes en la 38ª edición de la Vuelta Internacional a la Comunidad de Madrid sub-23, una de las citas destacadas del calendario nacional de la categoría, con la ambición de volver a tener protagonismo en una carrera que la pasada temporada dejó un gran recuerdo para el conjunto extremeño.

El equipo patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez intentará repetir la actuación firmada en 2025, cuando el hoy profesional Adrián Benito ganó la etapa reina y subió al podio de la clasificación general final.

Dos líderes para pelear

La escuadra extremeña ha inscrito un bloque competitivo con aspiraciones tanto a victorias parciales como a la general. Sus dos principales referencias serán Paco Fernández y José Ramón Jiménez, acompañados por Manuel Rodríguez, Alberto Gallego, Pablo Antúnez, Pablo Leno y Miguel Maestra.

La prueba reunirá a 22 equipos de siete corredores, con tres formaciones extranjeras y la selección española junior, hasta completar un pelotón de 154 ciclistas. La organización espera una participación de alto nivel, con buena parte de los mejores corredores sub-23 del panorama nacional y presencia internacional.

Cinco etapas variadas

La carrera arrancará con una primera etapa con salida y meta en Móstoles, de 109,4 kilómetros, sobre un circuito de dos vueltas y con el premio de montaña de Valdemorillo como principal dificultad. El perfil apunta a una llegada numerosa y a una posible resolución al esprint.

La segunda jornada, con salida y meta en Alcalá de Henares, tendrá 134,4 kilómetros y un trazado de perfil rompepiernas, con cuatro puertos de tercera categoría. El recorrido, unido al calor previsto y a la posible presencia de viento, puede provocar cortes y hacer perder opciones a algunos favoritos.

La tercera etapa, entre Parla y Parla, constará de 126,36 kilómetros, con dos altos puntuables de tercera categoría. Más allá de la montaña, la principal dificultad estará en los dos tramos de sterrato, que ya el año pasado rompieron la carrera en varios grupos.

La etapa reina llegará en la cuarta jornada, con 153,07 kilómetros entre Galapagar y el muro adoquinado de San Lorenzo de El Escorial. Los corredores deberán superar dos veces la Cruz Verde, además del Alto de Santa Cruz de la Alameda y el Alto de Robledondo, en un perfil propicio para escaladores y con capacidad para marcar diferencias importantes en la general.

La Vuelta a Madrid concluirá con una contrarreloj individual de 11,57 kilómetros en Alcobendas, una jornada para especialistas que decidirá el vencedor final y el podio de esta edición.