Los 'guardaespaldas' de Fran Beltrán en el Mérida

Uno de los aspectos en los que se puede observar claramente la profesionalización del Mérida es en su amplio cuerpo técnico, más allá del cuerpo médico acompañante, para, de esta forma, poder cubrir todos los aspectos relacionados con el juego del equipo. En este sentido, el equipo que rodeará a Fran Beltrán ha sufrido dos cambios, pues ha llegado un nuevo segundo entrenador y un nuevo especialista en las jugadas a balón parado.

Pepe Arredondo será la mano derecha de Beltrán. Llega procedente del Melilla B y anteriormente pasó por el Calamonte y las categorías inferiores del Real Betis Balompié.

La temporada pasada pasaron dos personas por el cargo de especialista en las jugadas de pizarra, para este curso, el encargado será finalmente Manuel Sánchez Ramírez.

Llega procedente del Espanyol de Barcelona donde ha sido entrenador asistente de ABP de la primera plantilla en Primera División, siendo el responsable del análisis de ABP ofensivas y defensivas del primer equipo y coordinador de ABP en equipos de rendimiento: Espanyol B, Espanyol C y Juvenil A de Divisióin de Honor. Anteriormente pasó por el Lugo, Sabadell, UCAM, Badajoz, Club Atlético Sud América y Tenerife, entre otros equipos, en estos últimos casos como segundo entrenador.

Más nombres

En los que sigue confiando el club son en Davo, Juancho Pozo y Rubén Trujillo, entrenador de porteros, preparador físico y analista, respectivamente.

Precisamente, Davo estuvo la semana pasada, junto con Adrián Csenterics, entrenando en las instalaciones del Brentford con los porteros y técnicos del equipo inglés en un programa conjunto entre ambos clubes, ya que están bajo la misma propiedad.

El técnico asturiano sumará su séptima temporada en el club romano. Una menos será para Juancho Pozo, mientras que la sangre romana la volverá a poner, por quinto año consecutivo, el emeritense Rubén Trujillo para analizar a los rivales y al propio equipo.

Por otra parte, el club ha hecho público el calendario de los partidos de pretemporada, todavía sin horarios, y a falta de definir el rival y el emplazamiento para el 29 de julio.

Los partidos

El primer encuentro será el 25 de julio ante el Benfica B en el Campus Seixal situado en Lisboa; la puesta de largo en el Romano será el 1 de agosto ante el Betis Deportivo; el rival de mayor entidad será el Leganés, de Segunda División, y el partido se disputará en Butarque el 7 de agosto; el siguiente también será a domicilio, el próximo 12 de agosto, en el Estadio Jesús Navas ante el Sevilla Atlético; los dos últimos encuentros serán en casa, el 14 de agosto ante el Alcorcón y el 22 ante el Recreativo de Huelva.

Desde el club se recuerda que con el abono ‘Cuando Salgo de Casa’ se podrá disfrutar de los partidos de pretemporada en el feudo emeritense.

Precisamente, con respecto a la campaña de abonados, la entidad informó al final de la semana que ya se había llegado a la cifra de 720 abonados, siendo 118 nuevos, por lo que lanzaba el reto en redes sociales de intentar superar el millar durante esta semana.

Mientras tanto, continúa el Mérida intentando completar la plantilla para una afición que ya supera los 700 abonos asegurados, según informó este lunes la entidad romana.