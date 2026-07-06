Ocho equipos en liza y el Cacereño como gran favorito en la Copa Federación

La temporada 2026-27 del fútbol extremeño comenzará a primeros de agosto con la disputa de la fase regional de la Copa Federación, un torneo en el que se han inscrito ocho equipos y que vuelve a presentarse como una de las vías de acceso a la Copa del Rey. El gran favorito de la competición será el Cacereño, único representante de Primera Federación entre los participantes. El resto son de Tercera.

La Federación Extremeña de Fútbol celebró este lunes el sorteo de la primera ronda, realizado con el criterio de proximidad geográfica. Los emparejamientos han quedado fijados de la siguiente forma: Santa Amalia-Cacereño, Quintana-Villanovense, Guadiana-Gévora y Castuera-Cabeza del Buey. Las eliminatorias serán a partido único y el primer cruce se disputará el 2 de agosto.

Camino hacia la final

También quedó definido el cuadro de semifinales, previstas para el 9 de agosto. El ganador del duelo entre Santa Amalia y Cacereño se medirá al vencedor del Guadiana-Gévora, mientras que quien supere el Quintana-Villanovense se enfrentará al ganador del Castuera-Cabeza del Buey. La final se jugará el 15 o el 23 de agosto, todavía en sede por determinar finalmente-.

La convocatoria vuelve a tener una participación limitada, aunque en esta edición se han inscrito tres de los cinco equipos recién ascendidos a Tercera Federación desde la Primera División Extremeña: Guadiana, Quintana y Castuera. Junto a ellos estarán otros conjuntos del grupo 14 de Tercera Federación y el Cacereño, que parte con la vitola de rival a batir.

Antecedente el Extremadura

El principal incentivo de la fase regional es el acceso a la fase nacional de la Copa RFEF. Además de los premios económicos para los semifinalistas, el campeón nacional obtiene plaza para disputar la Copa del Rey, un camino que ya recorrió el Extremadura hace dos temporadas, cuando ganó finalmente la fase extremeña, superó las eliminatorias nacionales y acabó recibiendo al Girona en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

La pasada temporada, el campeón regional fue el Moralo, que derrotó al Cabeza del Buey en los penaltis tras empatar 1-1 en la final en Cáceres. En la fase nacional cayó en la primera ronda ante el Varea riojano. También participaron Jaraíz y Coria, con triunfo cauriense y posterior eliminación ante el Toledo en octavos.