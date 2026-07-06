Pedro Porro, otro partido entero con España y otro triunfo para los suyos

No todos coincidían en el sentido definitivo del vaticinio- pronóstico:¿sería o no titular Pedro Porro ante Portugal? Las dudas se disiparon más bien pronto, a las 19.10, casi dos horas antes del duelo ibérico al hacerse oficial el once por las redes sociales federativas:el lateral de Don Benito sería de nuevo de la partida en un encuentro definitivo de la Roja.

Luis de la Fuente confiaba en el extremeño del Tottenham, pese a que se había especulado que la banda izquierda lusa era pura dinamita con Nuno Mendes y Rafael Leao y que Marcos Llorente, sobre el papel con mejores condiciones en defensa, pudiera ser alguien más fiable en el juego de contención. Al final no saldría Leao, sino Joao Félix. Sorpresa.

Pero todo parecía controlado por la derecha. Porro ha cautivado a todos con su fútbol vertical y su aplicación atrás, y no solamente por la calidad de sus centros o su gol a los austriacos que aseguraba el triunfo.

Familia en la mente

Nada que objetar, pensarían en las Vegas Altas los aficionados, amigos y familiares. Se jactaría de ello evidentemente su abuelo, claro, alguien al que el futbolista no tardó en llamar y del que se acuerda constantemente por lo que ha significado en su vida. Desde bien pequeño, su pilar fue, y sigue siendo, Antonio Sauceda. Los padres, Luis y Eva, trabajaban hasta demasiado tarde y no podían dedicarle el tiempo necesario para educarle como les habría gustado. Su entrañable imagen hablando con el abuelo estos días quedará en la retina de muchos y en la intrahistoria del currículum de Porro.

El extremeño lo tenía difícil, sí, pero no sería por falta de confianza en su fútbol. «En la Premier estoy acostumbrado a jugar contra los mejores», había dicho en una entrevista en Onda Cero unas horas antes del encuentro.

En su primera intervención, pase de riesgo y pérdida., eso sí, insustancial. Tras el momento de duda, el extremeño firmó una buena primera mitad, aunque su asociación con Lamine Yamal no fue la mejor.

Sin problemas ante Joao Silva

El defensa dombenitense no tuvo apenas problemas en la marca a Joao Silva, aunque lo peor pudo estar en los minutos finales, cuando desvió un balón lanzado por Nuno Mendes y la redonda se terminó estrellando en larguero. Fue la mejor opción de los portugueses en este primer acto.

Quedaba la segunda parte del partido número 21 de Pedro Porro con la Selección Española.

El defensor, ya sin el lesionado Nuno Gomes, se conectaba ya mejor con Lamine, que tenía enfrente a un Semedo muy inferior. El partido era más lento, pero sin duda con más nervios en el ambiente. España parecía atacar más, en tanto que Portugal, a la contra, esperaba su oportunidad.

El choque estaba en un pañuelo. Todo podía suceder, pero España empujaba más. Llegaron (no tarde, aunque lo pareciera) los cambios en el equipo de Luis de la Fuente. Salió Mikel Merino y acertó con el tanto de la gloria para España. Ypara Porro. Y para su abuelo. Y para su hijo. Ypara Extremadura.