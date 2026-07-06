Samuel Gómez roza el podio final tras ganar una etapa en el Circuito Cántabro

El ciclista Samuel Gómez, del Electromercantil-GR100, se quedó a las puertas del podio final en el XLII Circuito Cántabro de ciclismo, una challenge júnior compuesta por dos etapas en línea y una contrarreloj en la que el conjunto extremeño mantuvo sus opciones hasta el último metro. La carrera concluyó este domingo en Camargo, donde el equipo placentino defendía el maillot amarillo con el que partía Gómez tras su triunfo en la segunda jornada.

Una victoria para soñar

El Circuito Cántabro reunió a 30 equipos y 200 corredores en una edición de alto nivel. El Electromercantil-GR100 logró subir a lo más alto del podio gracias a Samuel Gómez, que aprovechó su oportunidad en la segunda etapa, con salida y llegada en Ruiloba y un recorrido de 102 kilómetros, para conseguir una victoria que le permitió colocarse como líder de la clasificación general.

Las escasas diferencias entre los primeros clasificados anticipaban una última etapa muy abierta, con ataques constantes en busca del maillot amarillo. Así ocurrió en la jornada final, de 90 kilómetros con salida y llegada en Camargo, donde Gabriel Díez, del Bathco, vencedor también en la primera etapa, repitió triunfo y se hizo con la primera posición de la general, desbancando al corredor del equipo extremeño.

Cuarto por muy poco

Díez se llevó la general del Circuito Cántabro con solo tres segundos de ventaja sobre Eritz Atxega, del Ampo, y 20 segundos sobre Fran Gramage, del Picusa. Samuel Gómez finalizó cuarto, con la miel en los labios del podio final por apenas tres segundos. Por ese mismo margen tampoco pudo hacerse con la general júnior de primer año.

Aun así, el ciclista de Burgohondo cerró la carrera con buenas sensaciones tras su triunfo de etapa y su breve paso como líder de la general. También destacó el papel del templario Raúl Cintas, compañero en el Electromercantil-GR100, que concluyó sexto de la general, a solo 30 segundos del vencedor.