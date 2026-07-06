Tres bronces extremeños en el Campeonato de España sub-18

El atletismo extremeño cerró con tres medallas de bronce su participación en el Campeonato de España sub-18, con los podios de Javier Masero, Fabiola Prieto y Paula Carreira en una cita nacional de alto nivel.

Uno de los metales llegó en los 2.000 metros obstáculos, donde Javier Masero, del Capex, fue tercero con un tiempo de 5:50.89, además de lograr marca personal.

Fabiola Prieto. / Atletismo Badajoz-Extremadura.

Bronce en vallas

También subió al tercer cajón del podio Fabiola Prieto, del Atletismo Badajoz-Extremadura, en los 100 metros vallas. La atleta extremeña firmó un registro de 13.83.

El tercer bronce extremeño lo consiguió Paula Carreira, del Ciudad de Lugones, en el lanzamiento de martillo. Carreira ocupó la tercera posición con un mejor lanzamiento de 56,67 metros. En la misma modalidad, pero en categoría masculina, Luis Javier Vicente, del Atletismo Badajoz, fue sexto con 60,48 metros, su mejor marca personal.