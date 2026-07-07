El Cacereño Femenino ficha talento joven con Marina Sánchez

El Cacereño Femenino sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada. El club ha confirmado la incorporación de Marina Sánchez, centrocampista nacida en La Rinconada, Sevilla, el 2 de noviembre de 2005, que se convierte en el cuarto refuerzo del equipo de Ernesto Sánchez para el nuevo curso.

La futbolista llega al conjunto extremeño para reforzar la línea de medios y aportar calidad técnica, recorrido y experiencia en categorías de alto nivel pese a su juventud. Sánchez se formó íntegramente en las categorías inferiores del Real Betis Féminas, donde completó su etapa de cantera hasta alcanzar el primer equipo verdiblanco.

En la máxima categoría del fútbol femenino español llegó a disputar 18 encuentros, una experiencia que le permitió dar un paso adelante en su crecimiento competitivo y consolidarse como una de las jugadoras con mayor proyección de la estructura bética.

Siendo importante

La pasada temporada continuó su progresión en Primera Federación, donde participó en 22 partidos, siendo el Betis uno de los rivales del CPC en su lucha por la salvación hasta al final bajar. Su adaptación a una categoría exigente y su capacidad para competir a ritmo profesional han sido claves en la apuesta del Cacereño Femenino por su incorporación.

Con el fichaje de Marina Sánchez, el conjunto cacereño suma una centrocampista joven, con formación en un club de élite y margen de crecimiento, dentro de un proyecto que continúa reforzándose para afrontar con garantías los retos de la nueva temporada.