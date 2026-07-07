Edu Sánchez abre la bolsa de los sub-23 en el Extremadura

El Extremadura sigue apuntalando su nueva plantilla para Primera Federación. Su nueva incorporación es Edu Sánchez, lateral izquierdo que acaba de cumplir 21 años, natural de Navalmoral de la Mata, y que llega al Francisco de la Hera para abrir el mercado de los jugadores sub-23, el que mantiene ahora más activa a la dirección deportiva azulgrana.

Las negociaciones entre el Extremadura y Edu Sánchez llevan semanas trabajándose. El futbolista es una gran oportunidad de mercado para los azulgranas, que buscaban específicamente reforzar esta posición que también tienen doblada con Carlos Cordero, que puede actuar de central o lateral izquierdo.

Edu Sánchez llega tras haber jugado en Primera Federación las tres últimas temporadas en Barcelona B, Mérida y Antequera. En todas ellas llegó con máxima expectación tras haber deslumbrado en su último año de juvenil en el Badajoz. Ha tenido partidos y oportunidades y, aunque su rendimiento ha sido bueno, es un jugador que todavía tiene margen de recorrido.

Precisamente esa capacidad de progresión y hambre competitiva está buscando el Extremadura con su fichaje. Desde la dirección deportiva que maneja Manuel Mosquera se piensa que el Francisco de la Hera y el entorno del Extremadura pueden ofrecerle a Edu Sánchez el contexto perfecto para que explote sus cualidades. El jugador admite llegar muy ilusionado y con ganas de ganarse un hueco en el equipo.

Más fichajes

Todavía faltan incorporaciones en el Extremadura, sobre todo en este mercado de jugadores sub23. Tras cerrar la defensa, el Extremadura buscará ahora extremos y, posiblemente, un medio centro más para este mercado de sub-23. Tampoco se descarta la cesión de algún futbolista de alguna cantera importante.

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De otro lado, el Extremadura confirmó que su último amistoso de pretemporada antes de debutar en Las Gaunas será el 23 de agosto, domingo, en el Francisco de la Hera ante el Atlético de Madrid B de Fernando Torres, que estará en el otro grupo de Primera Federación.