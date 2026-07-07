La Euroliga lanza una histórica transformación de clubs en franquicias millonarias

El lanzamiento oficial del proceso de franquicias por parte de la Euroliga de Baloncesto supone un hito importante en el plan estratégico a largo plazo de la organización para fortalecer y expandir la principal liga de baloncesto de clubes de Europa. La Asamblea General de la ECA fue informada sobre el proceso tras la aprobación del Consejo.Como se anunció previamente, la Euroliga de Baloncesto se compromete a expandir la liga a 24 equipos para la temporada 2027-28.

Como parte de este proceso, la organización tiene previsto otorgar hasta ocho franquicias a largo plazo para la temporada 2027-28, garantizando dos plazas para los clubes clasificados de la EuroCup y manteniendo la flexibilidad para conceder comodines cuando sea necesario.

El proceso ya ha generado un interés excepcional antes de su apertura oficial, con más de 20 propuestas formales en los niveles de valoración establecidos. El número de inversores interesados sigue creciendo cada semana.

1.200 millones de euros en inversión potencial

En conjunto, las propuestas recibidas hasta la fecha representan más de 1.200 millones de euros en inversión potencial, cifra que se espera que siga aumentando a medida que avance el proceso. Paralelamente al proceso de solicitud de franquicias, la Euroliga de Baloncesto está impulsando la transformación de las 13 licencias de accionistas existentes en franquicias a largo plazo, un proceso que se prevé que finalice durante la temporada 2026-27.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga, ha dado un vuelco al negocio a la espera de lo que suceda con la NBA / Dani Barbeito

La conversión de las licencias a largo plazo de los accionistas en franquicias se llevará a cabo sin ningún coste asociado, en reconocimiento a su larga trayectoria y contribución a la Liga. El interés ha llegado tanto de clubes ya existentes en la Euroliga y la Eurocopa, como de nuevos proyectos ambiciosos que buscan unirse a la competición.

En concreto, la Euroliga de Baloncesto ha recibido múltiples propuestas de inversores y proyectos con sede en Roma, Berlín y Londres, lo que pone de manifiesto el creciente atractivo de la liga en algunos de los mercados deportivos más importantes de Europa.

Un plan estratégico de éxito

"Nuestro plan estratégico, aprobado por el Consejo de Administración cuando me incorporé a la organización en febrero, sigue desarrollándose con éxito y estamos muy satisfechos con el progreso que estamos logrando", declaró Chus Bueno, CEO de la Euroliga de Baloncesto, el gran ideólogo de la nueva Euroliga que viene.

El baloncesto europeo está viviendo un momento extraordinario. El interés de los inversores sigue aumentando cada semana, lo que confirma la enorme oportunidad que tenemos para acelerar el crecimiento de nuestro deporte y nuestra competición", aseguró el CEO de la Euroliga.

Las nuevas franquicias, a aprobación

El proceso de solicitud de franquicias se abre oficialmente en julio, y se prevé que las primeras franquicias se adjudiquen a partir de septiembre. Todas las nuevas franquicias estarán sujetas a la aprobación final de la Junta Directiva y a la firma de los correspondientes acuerdos de franquicia.

Bodiroga y Chus Bueno presentaron a la Junta de Accionistas un futuro esplendoroso para sus competiciones / EUROLEAGUE

La cuota de inscripción se determinará caso por caso, teniendo en cuenta factores como la importancia estratégica del mercado, la contribución histórica del club a la creación de valor dentro de la Liga, si el proyecto es nuevo o ya está consolidado, el tamaño y la participación de su afición, y otros criterios relevantes.

Todas las partes interesadas que se han inscrito formalmente en el proceso ya han recibido la documentación oficial, incluido el plan estratégico de la empresa, que prevé que tanto el valor de la inversión inicial en la franquicia como la valoración total de la misma se duplicarán en un plazo de tres a cuatro años.

Proceso de evaluación

Cada solicitante tendrá la oportunidad de presentar su proyecto como parte del proceso de evaluación. Euroleague Basketball prevé anunciar los primeros clubes seleccionados y los mercados estratégicos entre septiembre y noviembre, una vez finalizado con éxito el proceso de evaluación y aprobación.

Noticias relacionadas

Chus Bueno añadió: "Los inversores ven a Euroleague Basketball como una competición de primer nivel que reúne a los mejores clubes, las marcas más sólidas y la propiedad intelectual del baloncesto europeo, combinada con un modelo de acceso realista y atractivo. Contamos con un plan estratégico claro que, creemos, puede incrementar significativamente el valor de estas inversiones en los próximos tres o cuatro años. Nuestro objetivo es generar un valor sustancial para los socios franquiciados, ofreciendo al mismo tiempo una oportunidad de inversión altamente atractiva y sostenible».

Fuente: Sport