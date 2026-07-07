Jacobo Guzmán también renueva en el Coria

Tras el ok del meta Aarón Alonso, el Coria sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada. El club celeste ha anunciado la renovación de Jacobo Guzmán Alonso, que continuará vinculado al conjunto cauriense de cara al curso 2026/27 en Primera Federación.

El futbolista andaluz, nacido en Camas (Sevilla) el 10 de enero de 2002, seguirá una campaña más en La Isla, donde el Coria volverá a contar con su zurda. Su continuidad refuerza la planificación deportiva de un equipo que trabaja para mantener una base reconocible con vistas al nuevo curso.

La renovación de Jacobo llega después de la del portero Aarón Alonso, anunciada recientemente por la entidad. Antes, el club ya había confirmado otras continuidades en la plantilla como las de Sergio Gómez, Rafael Benjamín Núñez ‘Benji’, José Manuel Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez y Javi Tapia, entre otros nombres que forman parte del bloque celeste.

Con Rai

Al margen de las renovaciones de futbolistas, el Coria también ha confirmado la continuidad de Rai al frente del banquillo, una pieza importante en la planificación deportiva del próximo curso.

Con la renovación de Jacobo Guzmán, el Coria continúa avanzando en la configuración de una plantilla en la que la continuidad del bloque aparece como una de las claves de su proyecto. El conjunto celeste afrontará la temporada 2026/27 en la ilusionante Primera Federación con la intención de conservar una base reconocible y seguir construyendo su equipo durante el mercado estival.