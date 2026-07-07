Tellechea vuelve al Cacereño tras marcar nueve goles en el ascenso del Real Unión

El Cacereño recupera al punta Ignacio Tellechea Pacheco. El futbolista madrileño, nacido el 11 de octubre de 1996, vivirá su segunda etapa como verde después de una temporada en la que ha sido clave en el ascenso del Real Unión Club a Primera Federación, con nueve goles. Su regreso convierte al jugador en el undécimo fichaje del decano extremeño para el nuevo proyecto.

Tellechea ya sabe lo que es vestir la camiseta verde. En la temporada 2023/24 anotó seis tantos con el Cacereño, donde, aunque el club lo presenta ahora como extremo zurdo, jugó casi siempre como delantero centro, alternando con Lolo Pla o Iván Breñé. Dejó buen recuerdo por su movilidad, su trabajo colectivo y su capacidad para aparecer cerca del área. Después de aquella etapa en el Príncipe Felipe, pasó por la Gimnástica Segoviana, con la que compitió en Primera Federación, y posteriormente recaló en el Real Unión, desde donde vuelve a Cáceres reforzado por sus números y por el peso que tuvo en el objetivo conseguido por el conjunto irundarra.

Como anécdota, en aquella primera etapa, además, Tellechea no solo dejó goles. También se ganó un pequeño gran admirador en la grada. Adri, un joven aficionado del Cacereño residente en Madrid, encontró en el atacante a uno de sus referentes verdes, una de esas conexiones que explican el vínculo especial que puede surgir entre un futbolista y la afición más allá de los números. Su vuelta al Príncipe Felipe recupera ahora también esa parte emocional de una historia que ya tuvo capítulo propio en Cáceres.

De California al Príncipe Felipe

La trayectoria de Tellechea, además, no se explica solo desde el área. «Soy un jugador de fútbol profesional que se graduó con una beca completa de la Universidad de Santa Bárbara con una Licenciatura en Relaciones Internacionales». Así empieza su descripción en la red social LinkedIn, en la que también deja clara su pasión por la industria del deporte, a la que le gustaría dedicarse en el futuro, cuando tenga que decir aquello de que ha colgado las botas.

Telle, como le llaman los más cercanos, creció con la idea de que los estudios también debían formar parte de su camino. Su madre, de origen burgalés, siempre le insistió en la importancia de tener una carrera. Su padre es de San Sebastián. Siendo juvenil de tercer año empezó los estudios universitarios en Madrid mientras seguía en el fútbol, su auténtica pasión, aunque pronto comprobó la dificultad de compatibilizar ambas cosas en España.

La oportunidad apareció en Estados Unidos. Primero pasó por West Virginia University y después encontró destino en la Universidad de Santa Bárbara, en California, donde completó sus estudios de Relaciones Internacionales. Aquella experiencia universitaria marcó una trayectoria poco habitual en el fútbol español y le permitió crecer lejos de casa sin desconectarse del balón.

Más trayecto

Su regreso a España llegó en pleno año covid, cuando recibió la llamada de Diego Nogales para probar en el Unión Adarve. Allí vivió un ascenso a Segunda Federación y después se quedó a las puertas de subir a Primera Federación. Más tarde pasó por el Guadalajara, antes de llegar por primera vez al Cacereño. Ahora, tras su paso por la Gimnástica Segoviana y el Real Unión, el camino le devuelve al Príncipe Felipe.

El club le da la bienvenida de nuevo y le desea «el mayor de los éxitos» en una segunda etapa en la que el Cacereño espera aprovechar su conocimiento de la casa, su experiencia y ese instinto ofensivo que ya mostró como verde. Tellechea vuelve con seis goles ya escritos en su anterior etapa verde, nueve más en un ascenso reciente y una historia especial esperando de nuevo en la grada.