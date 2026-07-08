Cáceres reúne al futuro del atletismo español con los extremeños mirando al podio

Cáceres se prepara para convertirse este fin de semana en una de las grandes capitales del atletismo nacional. La Ciudad Deportiva acogerá este sábado y el domingo el Campeonato de España sub-23, una cita que reunirá a más de 700 atletas y que servirá de escaparate para algunos de los nombres llamados a dar el salto definitivo en los próximos años. Entre ellos habrá una amplia representación extremeña, con opciones reales de medalla en varias pruebas y con el aliciente añadido de competir en casa.

La presentación oficial del campeonato se ha celebrado este miércoles en Cáceres con la presencia del diputado provincial Pablo López; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo y miembro del Consejo Directivo de la Federación Española, José Ignacio Fernández; la vicepresidenta primera de la Federación Extremeña, Remedios Márquez; y el atleta Daniel López Vergel, uno de los protagonistas del cartel.

Cáceres toma el relevo

Pablo López destacó que la Diputación de Cáceres asume «con ilusión» la organización del campeonato junto a la Federación Extremeña y la Federación Española de Atletismo. El diputado agradeció también la colaboración de la Junta por la cesión de la Ciudad Deportiva, una instalación que definió como «magnífica y de referencia» para el deporte.

López subrayó que la competición reunirá en Cáceres a los mejores atletas sub-23 de España, deportistas que ya destacan a nivel nacional e internacional y que, en muchos casos, pueden convertirse en los nombres que en poco tiempo aparezcan en Europeos, Mundiales e incluso Juegos Olímpicos. La Diputación invertirá 40.000 euros en la organización de una cita que este año sustituye al tradicional Encuentro de Atletismo. Según defendió, la institución entendió que era el momento de «dar un paso adelante» para situar a Cáceres en el centro del atletismo nacional.

El director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro, puso el acento en la capacidad organizativa de Extremadura para acoger grandes eventos deportivos. A su juicio, en los últimos años la región ha dado un salto gracias al trabajo de promotores, federaciones e instituciones. También resaltó la colaboración entre administraciones y defendió la necesidad de «poner a los extremeños por delante» para atraer pruebas que generan actividad deportiva, social y económica.

Amaro aseguró que la Junta respalda este tipo de acontecimientos con apoyo institucional, económico y con la mejora progresiva de las instalaciones. En este sentido, recordó la evolución del Centro de Tecnificación de Cáceres, la residencia de concentraciones temporales, el rocódromo o la piscina, y defendió que la región debe seguir adaptando sus infraestructuras para responder a competiciones de primer nivel. «Más de 200 eventos deportivos en el año 2025 avalan esa gestión», señaló.

Los nombres propios extremeños

La vicepresidenta primera de la Federación Extremeña de Atletismo, Remedios Márquez, fue quien puso nombre propio a la representación regional. Márquez destacó que estarán en Cáceres los mejores atletas extremeños de la categoría sub-23, varios de ellos situados en los primeros puestos del ránking nacional y con opciones de medalla durante el fin de semana.

Entre los principales aspirantes citó a Jorge Hernández, que disputará los 100 metros y llega como primero del ránking nacional sub-23. También estará David García Zurita en los 400 metros, una de las grandes referencias extremeñas de la especialidad. En el mediofondo aparece Daniel López Vergel, atleta de Torrejoncillo perteneciente al Capex, que competirá en los 1.500 metros y que entrena a diario en Cáceres.

Márquez mencionó también a Óscar Gaitán, atleta de Plasencia que estudia en León y que correrá los 5.000 metros, así como a Alejandro Philippart, del CAPEX, en los 110 metros vallas. En categoría femenina destacó a Andrea Buenavida, la otra protagonista del cartel del campeonato, inscrita en los 3.000 obstáculos y situada tercera del ránking. También señaló a Gloria Valverde, cacereña del Club Atletismo Navalmoral, que competirá en los 100 metros lisos.

Relevos

Los relevos serán otro de los grandes focos para el atletismo extremeño. El equipo masculino de 4x100 del Club Atletismo Badajoz llega como primero del ránking y con muchas opciones de colgarse una medalla el domingo. También el relevo femenino del CAPEX parte con posibilidades de pelear por estar entre los mejores equipos del campeonato.

Uno de los protagonistas de la presentación fue Daniel López Vergel, atleta de Torrejoncillo y uno de los nombres del cartel. Competirá en los 1.500 metros y afronta la cita con una motivación especial por el escenario. «Para mí es un orgullo formar parte de este Campeonato de España sub-23», afirmó, antes de subrayar que hacerlo en Cáceres supone competir «en mi casa».

López Vergel recordó su vinculación con la provincia y con la propia instalación, donde entrena a diario. «Soy de Torrejoncillo, de un pueblito de la provincia, y entreno todos los días aquí en la Ciudad Deportiva», explicó. Para él, la cita llega en un momento importante de su progresión. Es atleta de primer año en la categoría sub-23 y quiere afrontar la prueba «con tranquilidad y con mucha pausa» para disfrutar y firmar una buena actuación.

El mediofondista también hizo referencia a su experiencia del pasado año en el Campeonato de España sub-20, donde reconoció que sintió una presión añadida porque se jugaba una plaza para el Europeo. «Creo que me pudo pasar factura y ahora quiero darle la vuelta a la situación», señaló. Esta vez, el reto será diferente: competir ante su gente y aprovechar el impulso de un campeonato nacional en Extremadura.

Un escaparate nacional

El presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, destacó que la llegada de esta competición a Cáceres confirma la confianza de la Federación Española en la capacidad organizativa de Extremadura. Recordó que en los últimos meses la comunidad ha acogido varias pruebas relevantes, como el Campeonato de España sub-23 en Badajoz, el sub-20 en Villafranca de los Barros, el Campeonato de España de media maratón, 5K y milla en Mérida o el encuentro internacional España-Portugal de relevos.

Fernández también subrayó que esta cita no es solo una competición deportiva, sino «un acontecimiento social», por la llegada de atletas, entrenadores, delegados, familias y aficionados a la ciudad. La organización contará con más de 120 personas entre voluntarios, jueces, personal federativo y trabajadores de la Diputación.

El campeonato se disputará en cuatro jornadas, entre el sábado y el domingo, y podrá seguirse íntegramente por streaming a través de RTVE Play y de los canales de la Real Federación Española de Atletismo. Cáceres espera un fin de semana intenso, con la coincidencia de otros eventos en la ciudad, pero también con la oportunidad de ver de cerca a algunos de los atletas que ya empiezan a llamar a la puerta del atletismo absoluto.

Para los extremeños, será algo más que un campeonato. Será la ocasión de competir en casa, ante su gente y con la posibilidad de convertir la Ciudad Deportiva en una pista de lanzamiento hacia el podio nacional.