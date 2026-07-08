Fútbol. Primera Federación
Alex García continuará como ayudante de Julio Cobos en el Cacereño
Alberto Muñoz sigue en la preparación física y Alberto Tienza como entrenador de porteros
El Cacereño ha confirmado la renovación de varios integrantes de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. La entidad da así continuidad a una parte del equipo de trabajo que acompañará al primer entrenador en el día a día del vestuario y en la preparación de la nueva campaña.
Entre los miembros renovados figura Álex García, que continuará como segundo entrenador y principal apoyo de Julio Cobos, además de Alberto Muñoz, que seguirá otro año más al frente de la preparación física del equipo.
También seguirá Alberto Tienza como entrenador de porteros, una parcela específica dentro de la planificación semanal.
Más nombres
El área de análisis contará de nuevo con Manuel Pérez Mangut, ‘Manolete’, encargado del estudio del juego propio y de los rivales. Junto a ellos, el club también ha anunciado la continuidad de Fidel Valle y José Pedro González como delegados de equipo, así como la de Antonio Ordóñez, que seguirá como encargado de material.
Con estas renovaciones reseñadas, el Cacereño asegura la continuidad de varios perfiles importantes dentro de su estructura técnica, aunque el club no ha detallado por ahora si otros miembros del cuerpo técnico de la pasada temporada continuarán también en el proyecto verde.
- Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles
- Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres incorporan barra este año: esta es la programación para julio y agosto
- Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
- Claudia Márquez, socorrista en Cáceres con 17 años: 'Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades
- La Policía Nacional investiga varios robos en viviendas de diferentes barrios de Cáceres
- Muere en Cáceres a los 64 años Manuel Cancho, técnico clave en las carreteras de Extremadura
- Kanalla!', la firma de un nuevo grafitero en las calles de Plasencia
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres lucha por un bar y una multitienda a la espera de recibir a 400 residentes por el verano