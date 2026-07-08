Alex García continuará como ayudante de Julio Cobos en el Cacereño

El Cacereño ha confirmado la renovación de varios integrantes de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. La entidad da así continuidad a una parte del equipo de trabajo que acompañará al primer entrenador en el día a día del vestuario y en la preparación de la nueva campaña.

Entre los miembros renovados figura Álex García, que continuará como segundo entrenador y principal apoyo de Julio Cobos, además de Alberto Muñoz, que seguirá otro año más al frente de la preparación física del equipo.

También seguirá Alberto Tienza como entrenador de porteros, una parcela específica dentro de la planificación semanal.

Más nombres

El área de análisis contará de nuevo con Manuel Pérez Mangut, ‘Manolete’, encargado del estudio del juego propio y de los rivales. Junto a ellos, el club también ha anunciado la continuidad de Fidel Valle y José Pedro González como delegados de equipo, así como la de Antonio Ordóñez, que seguirá como encargado de material.

Con estas renovaciones reseñadas, el Cacereño asegura la continuidad de varios perfiles importantes dentro de su estructura técnica, aunque el club no ha detallado por ahora si otros miembros del cuerpo técnico de la pasada temporada continuarán también en el proyecto verde.