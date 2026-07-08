Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda Federación

El BCB y Ruslan Alexander separan sus caminos

Tras una campaña en la entidad pacense, el ala-pívot madrileño deja de formar parte del club tras haber logrado el ascenso a Segunda FEB

Ruslan Alexander entra a canasta en el encuentro ante El Pinar.

Ruslan Alexander entra a canasta en el encuentro ante El Pinar. / Vítaly La Mar BCBadajoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Aranda

Badajoz

El Vítaly La Mar BCBadajoz continúa perfilando su plantilla para el estreno en Segunda FEB y ha confirmado la segunda salida del verano. Tras la marcha de Adri Méndez por motivos personales, el siguiente jugador en despedirse de la entidad pacense es Ruslan Alexander, que pone fin a su etapa en el conjunto dirigido por Pablo Cuevas después de una temporada.

El ala-pívot madrileño fue una de las piezas habituales en la rotación durante el curso del ascenso. A lo largo de la temporada disputó 14 encuentros, con una media superior a los 20 minutos por partido, en los que firmó 7,4 puntos, 4,8 rebotes y un 41 % de acierto en tiros de campo, contribuyendo al histórico salto de categoría del conjunto pacense.

El club anunció su salida a través de un comunicado en el que quiso agradecer públicamente la implicación del jugador durante su estancia en Badajoz. La entidad destacó su «compromiso, trabajo y profesionalidad» y le trasladó sus mejores deseos para el futuro, tanto en el plano deportivo como personal.

Noticias relacionadas

Con esta baja, el Vítaly La Mar BCBadajoz sigue dando forma a una plantilla que sufrirá cambios de cara a una exigente temporada en Segunda FEB. Mientras se oficializan las primeras salidas, la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de nuevos jugadores que permitan al equipo afrontar con garantías el reto de competir en una categoría de mayor nivel

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents