Fútbol | Segunda Federación
El BCB y Ruslan Alexander separan sus caminos
Tras una campaña en la entidad pacense, el ala-pívot madrileño deja de formar parte del club tras haber logrado el ascenso a Segunda FEB
El Vítaly La Mar BCBadajoz continúa perfilando su plantilla para el estreno en Segunda FEB y ha confirmado la segunda salida del verano. Tras la marcha de Adri Méndez por motivos personales, el siguiente jugador en despedirse de la entidad pacense es Ruslan Alexander, que pone fin a su etapa en el conjunto dirigido por Pablo Cuevas después de una temporada.
El ala-pívot madrileño fue una de las piezas habituales en la rotación durante el curso del ascenso. A lo largo de la temporada disputó 14 encuentros, con una media superior a los 20 minutos por partido, en los que firmó 7,4 puntos, 4,8 rebotes y un 41 % de acierto en tiros de campo, contribuyendo al histórico salto de categoría del conjunto pacense.
El club anunció su salida a través de un comunicado en el que quiso agradecer públicamente la implicación del jugador durante su estancia en Badajoz. La entidad destacó su «compromiso, trabajo y profesionalidad» y le trasladó sus mejores deseos para el futuro, tanto en el plano deportivo como personal.
Con esta baja, el Vítaly La Mar BCBadajoz sigue dando forma a una plantilla que sufrirá cambios de cara a una exigente temporada en Segunda FEB. Mientras se oficializan las primeras salidas, la dirección deportiva continúa trabajando en la incorporación de nuevos jugadores que permitan al equipo afrontar con garantías el reto de competir en una categoría de mayor nivel
- Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles
- Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres incorporan barra este año: esta es la programación para julio y agosto
- Claudia Márquez, socorrista en Cáceres con 17 años: 'Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades
- La Policía Nacional investiga varios robos en viviendas de diferentes barrios de Cáceres
- Muere en Cáceres a los 64 años Manuel Cancho, técnico clave en las carreteras de Extremadura
- Kanalla!', la firma de un nuevo grafitero en las calles de Plasencia
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres lucha por un bar y una multitienda a la espera de recibir a 400 residentes por el verano
- Confirman dos años de cárcel para un vigilante por agredir a un asistente en el festival Extremúsika en Cáceres