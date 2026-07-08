El Cáceres cierra el fichaje de Antonio Burgos y da por perdido a Álex Mazaira

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sigue dando forma a su nuevo proyecto y ha cerrado el fichaje de Antonio Burgos, ala-pívot sevillano que llega procedente del CB Morón. Su incorporación refuerza una posición clave en la plantilla verdinegra y llega en paralelo a una salida que el club ya asume como prácticamente inevitable: la de Álex Mazaira, que era el titular en esa misma posición la pasada temporada y uno de los jugadores que el Cáceres quería renovar.

Burgos aterriza en el Multiusos después de una campaña sólida en Morón, donde fue una pieza importante del equipo. El interior firmó 10,4 puntos, 4,1 rebotes y 0,8 asistencias por partido, con una media de 25,9 minutos y 27 titularidades en 30 encuentros. También acreditó un 46,4% en tiros de campo, un 31% en triples y un 72,8% desde la línea de personal, números que dibujan a un jugador con presencia en la pintura, capacidad para abrirse y continuidad en la rotación.

Dos fichajes desde Morón

La llegada de Burgos confirma además una vía ya abierta por el club cacereño en este mercado. Desde Morón también procede Vladimir Orlov, pívot hispano-ucraniano de 2,08 metros cuyo fichaje ya fue anunciado por el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, el conjunto verdinegro suma dos jugadores interiores que compartieron equipo el pasado curso y que conocen bien la categoría.

Burgos, nacido en Sevilla el 27 de noviembre de 2000, se formó en las categorías inferiores del CN Sevilla antes de pasar por el UCAM Murcia. Después fue acumulando experiencia en la categoría con etapas en La Roda, Morón, Benicarló y Albacete, antes de regresar al conjunto moronense. Su perfil responde al de un jugador de trabajo, físico y capacidad para competir cerca del aro sin renunciar al lanzamiento exterior.

Álex Mazaira, con el balón, durante un partido ante el Morón. / Jorge Valiente

Su fichaje cubre parte del espacio que deja Mazaira, aunque el perfil no es exactamente el mismo. El gallego fue uno de los referentes del Cáceres en el puesto de 'cuatro' y su continuidad era una prioridad para el club, pero no ha habido entendimiento económico entre las partes. La entidad verdinegra quería renovarle, aunque el jugador parece haber alcanzado ya un acuerdo con otro club.

Una plantilla avanzada

Con Burgos y Orlov, el juego interior cacereño gana centímetros, experiencia y conocimiento de la competición. La planificación de la plantilla está ya bastante avanzada y, salvo giro, se encamina hacia un hecho poco habitual en esta categoría: no utilizar la plaza de extracomunitario que permite la competición.

La decisión no solo tendría una lectura deportiva, sino también económica. La ficha federativa de un jugador extracomunitario asciende a 2.400 euros, frente a los 300 euros que cuesta la de un comunitario. Esa diferencia supone un ahorro para el club y encaja con una construcción de plantilla basada en jugadores nacionales, comunitarios o con licencia que no ocupe plaza extranjera.

No es lo más común en un mercado en el que muchos equipos reservan esa ficha para un jugador diferencial, especialmente en posiciones exteriores o interiores, pero el Cáceres está construyendo su plantilla por otra vía. Y aemás se guarda esa carta por si algo no funciona durante el curso hay hay que tirar de ese mercado.