WIMBLEDON
Djokovic también es eterno: Épica de más de cinco horas y a por Sinner en 'semis'
El serbio supera a Auger-Aliassime en cinco sets y accede a las semifinales en el All England Club por octavo año consecutivo
Mientras Messi se brinda un último baile en el Mundial para la historia, Novak Djokovic está haciendo más de lo mismo en Wimbledon, donde ha alcanzado las semifinales por octavo año consecutivo. El serbio superó a Felix Auger-Aliassime (7-6 (10), 3-6, 6-3 y 6-7 (4) y 7-6 (4)) en un partido para el recuerdo que se resolvió a la épica en el quinto set y que le sirvió a 'Nole' para sumar otras semifinales de Grand Slam en su carrera (55) en busca del ansiado título número 25 que sería el colofón perfecto a una carrera inigualable.
A sus 39 años, el tenista de Belgrado sigue ampliando todos sus récords y todos sus números lejos de cualquiera. Tras superar ya a Federer en este torneo como el tenista con más triunfos en el All England Club, el serbio le arrebata también al suizo ser el hombre con más semifinales consecutivas en Londres. No se pierde ni una desde 2018, buscando ahora su octavo título en la hierba londinense.
Y para ello tuvo que recurrir a la épica, solventando la victoria en un super 'tie break' del quinto set en el que demostró que la edad es solo un número y que su grandeza es demasiado en los momentos más vitales. Supo gestionar mejor la situación y dejó sin premio a un Felix Auger-Aliassime que lo tuvo cerca por momentos, pero acabó topando con el GOAT en un desempate final en el que volvió a dejar patente su grandeza.
SINNER FRENA A STRUFF
Por su parte, Sinner ganó en tres sets a una de las sensaciones del torneo, como es Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3), y regresa a la penúltima ronda de un Grand Slam, después de un Roland Garros tétrico. En esta ocasión, supo contrarrestar los grandes servicios de su rival y sueña con revalidar el título en Londres.
El número uno sigue sin convencer durante esta edición en cuanto a juego, sin estar a su máximo nivel, pero le basta para ir pasando de rondas en Wimbledon. Tampoco ha tenido ningún gran obstáculo hasta el momento; las semifinales serán su primera gran prueba.
El cara a cara con Djokovic es favorable al italiano por 6-5, con el último precedente en las semifinales de la presente edición del Open de Australia, que terminó con el serbio firmando una de las grandes sorpresas del torneo. En los cinco anteriores el dominio de Sinner fue absoluto.
Este próximo viernes, Sinner y Djokovic volverán a brindar una bonita batalla por un puesto en la gran final de Wimbledon.
Fuente: Sport
- Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo
- Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados
- José María Nisa, concejal dimitido en Plasencia: 'Ningún cargo público con un proceso judicial debería ser reforzado
- La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: 'Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos
- La Policía Nacional investiga varios robos en viviendas de diferentes barrios de Cáceres
- Claudia Márquez, socorrista en Cáceres con 17 años: 'Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades
- Navaconcejo, el pueblo donde el verano se vive entre gargantas y zonas de baño: 'Nos encanta que venga gente, pero también que consuma en el pueblo
- Muere en Cáceres a los 64 años Manuel Cancho, técnico clave en las carreteras de Extremadura